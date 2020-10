Göttingen (dpa) - Der Schriftsteller Guntram Vesper ist im Alter von 79 Jahren in Göttingen gestorben. Das teilte sein Verlag Schöffling & Co. am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Das Werk des gebürtigen Sachsen wurde vielfach ausgezeichnet.

2016 erhielt Vesper für sein spätes Romandebüt «Frohburg» den Preis der Leipziger Buchmesse . In dem mehr als 1000-seitigen Epos verwebt der Autor persönliche Erlebnisse, Reflexionen und Anekdoten mit der deutsch-deutschen Geschichte.

Vesper wurde 1941 in Frohburg, einer Kleinstadt südlich von Leipzig, geboren. Im Alter von 16 Jahren flüchtete die Familie in die Bundesrepublik, im Internat im hessischen Friedberg lernte er seine spätere Frau kennen und machte Abitur. Noch 1963 wechselte der Student der Germanistik und Geschichte von Gießen nach Göttingen. Nach Buchveröffentlichungen, Hörspielproduktionen und journalistischen Aufträgen entschied sich Vesper dazu, als freier Schriftsteller zu arbeiten, zunächst mit dem Schwerpunkt auf Gedichten und lyrischer Prosa.

Trotz der Jahrzehnte in der südniedersächsischen Universitätsstadt behielt Vesper seinen sächsischen Tonfall. Seine Heimat blieb immer präsent. Bei seinem Roman «Frohburg» sei es zunächst einmal um eine «Bestandsaufnahme des eigenen Kopfes» gegangen, sagte Vesper vor vier Jahren der Deutschen Presse-Agentur. Sein Kopf sei voll von Zeitgeschichte, von Frohburg, von eigenen Belangen gewesen. Er habe gedacht: «Wenn du ausgelöscht wirst, ist das weg.»

