Berlin (dpa) - Der Intendant der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky , bleibt auch nach Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022 dem Theater verbunden.

Während der fünfjährigen Sanierung des Theaters werde Kosky bis 2027 als Hausregisseur weiter wesentliche Impulse geben und jedes Jahr Regie bei zwei Neuinszenierungen führen. Damit sei in dieser schwierigen Phase die künstlerische Kontinuität gesichert, sagte der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag. Kosky und Lederer unterzeichneten dafür einen neuen Vertrag.

Ko-Intendanten werden die Geschäftsführende Direktorin Susanne Moser und der Operndirektor Philip Bröking.

Von 2022 bis 2027 soll die Komische Oper für 225 Millionen Euro von Grund auf renoviert werden. Das Ensemble wird während dieser Zeit in das Schiller Theater ziehen, aber an verschiedenen Orten in der Stadt spielen.