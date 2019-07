Jonas Kaufmann sagt «Meistersinger» in München ab

Kaufmann war in München bereits am 15. Juli ausgefallen, als er die Titelpartie in Giuseppe Verdis Musikdrama « Otello » singen sollte. Zwischenzeitlich war der 50-Jährige allerdings wieder genesen und sang am vergangenen Donnerstag bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen in Regensburg.

An der Bayerischen Staatsoper wird Jonas Kaufmann erst wieder nach der Sommerpause zu hören sein, erneut als Otello in der gleichnamigen Oper. Zuvor reist er nach Australien. In Sydney und Melbourne sind konzertante Darbietungen von Umberto Giordanos Revolutionsoper «Andrea Chénier» geplant.