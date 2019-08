Fulda (dpa) - Mit einer imposanten Open-Air-Show vor historischer Kulisse ist die Neuinszenierung des Musicals «Bonifatius» am Donnerstagabend erfolgreich über die Bühne gegangen.

Rund 4500 Zuschauer auf dem Domplatz verfolgten unter freiem Himmel die Premiere des Stücks über den als «Apostel der Deutschen» bekannten Missionar. Sie honorierten das bildstarke und stimmungsvolle Musical mit langanhaltendem Applaus und Begeisterungsrufen.

Die Produktionsfirma Spotlight («Die Päpstin», «Der Medicus») präsentiert das Musical noch bis bis zum 28. August vor dem Fuldaer Dom. Es handelt sich den Angaben zufolge aufgrund der Bühnenausmaße und vor allem der Zahl der Beteiligten um eine der größten Musical-Inszenierungen des Jahres in Deutschland unter freiem Himmel.

Für das Millionen-Projekt zum Stadtjubiläum «1275 Jahre Fulda» wurde eine mehr als 50 Meter breite und 18 Meter hohe Bühne vor dem Dom errichtet. Darauf wirkten rund 30 Schauspieler, 50 Orchestermusiker und ein 130-köpfiger Chor mit. Inszeniert wird das Stück von Regisseur Stefan Huber. In der Hauptrolle als Bonifatius beeindruckte Reinhard Brussmann mit starker Stimme und Charisma. In weiteren Rollen überzeugten Friedrich Rau als Bonifatius' Schüler Sturmius, Judith Jandl anrührend als Alrun und Max Gertsch in mehreren Rollen.

Optische Highlights wurden vielfach geboten, indem großformatige Lichteffekte an die Fassade des Doms hinter der Bühne projiziert wurden. Die Kölner Symphoniker begleiteten das Stück musikalisch, stellten aber den Chor in den Schatten. Das Kreativteam um Produzent Peter Scholz sorgte für pikante Szenen. So wurde eine Sauf- und Sexorgie von kirchlichen Würdenträgern gezeigt - im Publikum auch verfolgt vom neuen Fuldaer Bischof Michael Gerber und dessen Vorgänger Heinz Josef Algermissen als Premierengästen.

Bonifatius genießt in Osthessen und besonders in Fulda als Bistumspatron große Bedeutung. Er lebte von 673 bis 754 und beauftragte die Gründung des Klosters Fulda durch seinen Schüler Sturmius. Das Kloster gilt als Keimzelle für die Entstehung der Stadt. Die Gebeine des heiligen Bonifatius liegen im Dom begraben.