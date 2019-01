Skurriler Ausflug ins Westerngenre

Wenn die Weimarer Kommissare Lessing ( Christian Ulmen) und Dorn ( Nora Tschirner) am Werk sind, wissen die Zuschauer in der Regel, was sie zu erwarten haben: keinen sonderlich spannenden Krimi, sondern ein absurdes Gemisch aus schrillen Figuren, flotten Sprüchen und staubtrockenen Witzen.

Staubig war diesmal nicht nur der Humor, sondern auch das Bild. Denn passend zu der Kulisse der Westernstadt El Dorado, in der das Mordopfer arbeitete, lag stets ein leichter Sepiafilter über dem Bild, um einen typischen Western-Look nachzuahmen.

In dem Film von Dustin Loose fanden sich viele Anspielungen an das Genre: etwa als Dorn in die Stadt kam und von den Bewohnern kritisch beäugt wurde. Der Anreiz, diesem „Tatort“ zu folgen, kam eindeutig von den Western-Anleihen.

Deutlich wurde das, als der Film kurz vor Schluss wieder in konventionellere Bahnen driftete, die schlicht nicht zu diesem skurrilen Ausflug passen wollten.