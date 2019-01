Kaum einer kennt die Kandidaten beim RTL-Dschungelcamp

Wenn sie in den Flieger nach Australien steigen, diese Stars, die nicht wirklich welche sind, dann fliegt immer auch Hoffnung mit. Hoffnung der wahlweise aufstrebenden oder verglühenden Fernseh-Sternchen auf ein bisschen Ruhm und Geld – und die Hoffnung der deutschen Fernsehnation auf Sternstunden des Trash-TV. Oder zumindest auf die ein oder andere Bereicherung der Sprachkultur mit „Kasalla“, „Was geht los da rein?“, englisch anmutenden Fragen wie: „What happens when we break?“ oder gewissermaßen hochphilosophischen Aphorismen: „Ich hab’ Angst, dass ich morgen tot aufwache!“

Von Britta Schultejans, dpa