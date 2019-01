Berlin (dpa) - Waffengeschäfte, Korruption und Mord interessierten die Fernsehzuschauer am Sonntagabend am meisten: Im Schnitt 10,45 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr den jüngsten Fall «Wahre Lügen» der «Tatort»-Ermittler aus Wien. Der Marktanteil für das Erste lag bei 29,0 Prozent - fast jeder dritte Zuschauer um diese Zeit hatte für den 20. gemeinsamen Fall von Harald Krassnitzer als Moritz Eisner und Adele Neuhauser als Bibi Fellner eingeschaltet.

Diesmal mussten sie den Mord an einer deutschen Journalistin aufklären, die zu den Zusammenhängen zwischen dem Tod eines österreichischen Regierungsmitglieds und dubiosen Waffendeals recherchiert hatte.

Der «Tatort» aus Wien hatte damit fast so gute Werte wie der aus Köln in der Woche davor mit 10,57 Millionen Zuschauern (29,1 Prozent). In 2019 soll es noch zwei weitere Fälle mit Eisner und Fellner geben.

Die «Tagesschau» um 20 Uhr sahen allein im Ersten im Schnitt 7,93 Millionen (22,9 Prozent). Das ZDF zeigte ab 20.15 Uhr «Katie Fjorde: Wachgeküsst», wofür sich 5,19 Millionen (14,3 Prozent) interessierten. Das Action-Abenteuer «Legend of Tarzan» auf ProSieben sahen 2,66 Millionen (6,5 Prozent).

Die eine Woche zuvor gestartete Tanzshow «Dancing on Ice» auf Sat.1 hatte im Schnitt 2,34 Millionen Zuschauer (7,3 Prozent). Das waren einige weniger als bei der Premiere (2,69 Millionen, 8,8 Prozent).

Die Filmromanze «Dirty Dancing» auf RTL sahen 2,00 Millionen (7,3 Prozent), die Dschungelcampfolge ab 22.15 Uhr durchschnittlich 4,43 Millionen (19,1 Prozent).

Die Reportage «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand» auf Kabel eins verfolgten ab 20.15 Uhr rund 1,31 Millionen Zuschauer (3,8 Prozent), den Mysterythriller «Unbreakable - Unzerbrechlich» mit Bruce Willis auf RTL II im Schnitt 1,28 Millionen (3,7 Prozent), die Stylingshow «Promi Shopping Queen» auf Vox 0,85 Millionen (2,8 Prozent) und die Wiederholung des ZDFneo-Krimis «Neben der Spur: Amnesie» 0,59 Millionen (1,6 Prozent).