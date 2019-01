Toter Bergmann und Tristesse im Ruhrpott

Es wird viel gequalmt und Pils gekippt aus Frust und Langeweile, keine Jobs nach Zechenschließungen in Sicht, man fühlt sich verraten nach vielen Jahren Plackerei unter Tage. Der Dortmunder „Tatort“ spielt - kurz nach dem realen historischen Schlussstrich unter den deutschen Steinkohlenbergbau - an tristen Schauplätzen des Ruhrgebiets, die ein bisschen in depressive Stimmung verfallen lassen. Graue Industrie-Kulissen, ziemlich heruntergekommene Bergbausiedlungen, „Schicht-im-Schacht“-Plakate - und mittendrin am Emscher-Ufer die Leiche eines früheren Bergmanns, erschossen aus nächster Nähe auf einer Abraumhalde.

Das Team um Peter Faber (Jörg Hartmann) und Martina Bönisch (Anna Schudt) ermittelt in „Zorn“ (20.15 Uhr) zwischen Zechen-Kneipe, stillgelegtem Stahlwerk und unter zerstrittenen Ex-Bergleuten. Der Tote hatte bis zuletzt für die Bewohner der Siedlung gekämpft, wollte die Zeche auf Bergschäden verklagen.

Eklige Rolle für Bibiana Beglau

Sein Widersacher - selbst früher Steiger - gerät in Verdacht. Er will die Ex-Kumpel bewegen, ein Angebot des Zechenbetreibers anzunehmen. „20.000 Euro für jeden, der hier ein Haus hat, egal, ob Bergschäden oder nicht.“ Auf dem alten Zechengelände soll ein Freizeitpark entstehen. Die Arbeitsperspektive für die einstigen Kumpel ist gleich null. Es sei denn, sie heuern im Vergnügungspark an. Was sie unter ihrer Würde empfinden. Ein weiterer ehemaliger Bergmann wird verdächtigt.

Tatort aus Dortmund: Zorn 1/21 Einsatz im geplanten Vergnügungspark: Die Kommissare Martina Bönisch (Anna Schudt) und Jan Pawlak (Rick Okon) mit dem Einsatzleiter. Foto: WDR/Thomas Kost

Mordkommission Dortmund: Martina Bönisch (Anna Schudt), Jan Pawlak (Rick Okon), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Peter Faber (Jörg Hartmann, v.l.n.r.). Foto: WDR/Thomas Kost

Friedemann Keller (Götz Schubert, l) regiert in seinem „Freien Reich Frieden“, davon will sich Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) selbst ein Bild machen. Foto: WDR/Thomas Kost

Ex-Bergmann Ralf Tremmel (Thomas Lawinky, l) lebt zurzeit im Wohnwagen; die Kommissare Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) befragen ihn. Foto: WDR/Thomas Kost

Klaus Radowski (Peter Kremer, l) beim Klinkenputzen: Er versucht seine Ex-Kollegen in der Bergarbeiter-Siedlung davon zu überzeugen, dass sie das Entschädigungs-Angebot des Bergwerk-Betreibers annehmen. Foto: WDR/Thomas Kost

Unter den ehemaligen Bergleuten herrscht Streit: Klaus Radowski (Peter Kremer, l) will vermitteln und wirbt für das Angebot des Bergwerk-Betreibers. Ralf Tremmel (Thomas Lawinky, r) musste aus seinem abbruchreifen Haus ausziehen und lebt jetzt im Wohnwagen. Foto: WDR/Thomas Kost

LKA-Beamtin Dr. Klarissa Gallwitz (Bibiana Beglau) beim Einsatz mit dem SEK. Foto: WDR/Thomas Kost

Friedemann Keller (Götz Schubert) regiert im selbsternannten „Freien Reich Frieden“ – zur Not auch mit Waffengewalt. Foto: WDR/Thomas Kost

Kommissarin Nora Dalay (Aylin Tezel) betrachtet einen Lageplan: Die Spurensicherung untersucht eine Garage in der Zechensiedlung. Foto: WDR/Thomas Kost

Die Ex-Bergleute Ralf Tremmel (Thomas Lawinky, l) und Stefan Kropp (Andreas Döhler, r) müssen im Wohnwagen übernachten, denn Tremmels Haus ist einsturzgefährdet und Kropp musste zuhause ausziehen. Foto: WDR/Thomas Kost

LKA-Beamtin Dr. Klarissa Gallwitz (Bibiana Beglau) hat sich mit Kommissar Peter Faber in einer Bar verabredet. Foto: WDR/Thomas Kost

Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann, r) gibt sich nicht als Polizist zu erkennen – und zeigt sich interessiert an der Welt von Friedemann Keller (Götz Schubert). Foto: WDR/Thomas Kost

LKA-Beamtin Dr. Klarissa Gallwitz (Bibiana Beglau) hat sich mit Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) in einer Bar verabredet. Sie hat Informationen für ihn, nicht nur zur aktuellen Mordermittlung. Foto: WDR/Thomas Kost

Kommissar Faber (Jörg Hartmann) in seinem Büro. Foto: WDR/Thomas Kost

LKA-Beamtin Dr. Klarissa Gallwitz (Bibiana Beglau, r) im Gespräch mit Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann, l). Foto: WDR/Thomas Kost

Ralf Tremmel (Thomas Lawinky, M) muss von Kommissar Jan Pawlak (Rick Okon, l) daran gehindert werden, zuzuschlagen. Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt, r) beobachtet die angespannte Situation in der Stammkneipe der Ex-Bergleute. Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Befragung bei Bier und Korn: Die Kommissare Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) mit dem ehemaligen Bergmann Stefan Kropp (Andreas Döhler, v.l.n.r.). Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Klaus Radowski (Peter Kremer) in der Stammkneipe der Bergleute: Sie trauern um ihren ermordeten Freund und Ex-Kollegen Andreas Sobitsch (Daniel Fritz, Foto). Foto: WDR/Martin Valentin Menke

Kommissarin Nora Dalay (Aylin Tezel, r) befragt Frederike Kropp (Mona Kloos, l) in deren Wohnung. Sie kannte den ermordeten Andreas Sobitsch, er war ein Freund ihres Mannes. Foto: WDR/Thomas Kost

Hilft das gegen Rückenschmerzen? Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt, vorne) ist skeptisch, ob die Reiki-Künste von Nimrod Fellner (Richard van Weyden, hinten) wirken. Foto: WDR/Thomas Kost

Hier wurde das Mordopfer gefunden: Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann, r) und Rechtsmedizinerin Greta Leitner (Sybille J. Schedwill, l). Foto: WDR/Thomas Kost

Eine höchst eklige Rolle übernimmt Bibiana Beglau als Verfassungsschutzbeamtin Klarissa Gallwitz - eine Unsympathin, die ihr eigenes Spiel spielt. Etwas überzeichnet kommt der durchgeknallte „Reichsbürger“ Friedemann Keller (Götz Schubert) daher, der offenbar mit Sprengstoff handelt, V-Mann ist und eine dubiose Verbindung zu einigen Bergleuten pflegt. Auch er gerät immer enger ins Visier der Ermittler.

In einer Industriehalle am Rande Dortmunds hat Keller seinen eigenen Staat ausgerufen, sich zum Reichskanzler ernannt. Die Lage droht zu eskalieren, als Faber im Gebäude versucht, den Extremisten zum Aufgeben zu bringen, während draußen der Verfassungsschutz mit Gallwitz zeitgleich einen Zugriff vorbereitet.

Trostlose Szenerie

Der echte Showdown findet aber in einem alten Stahlwerk statt. Das SEK räumt das Gelände, wo gerade eine Werbeveranstaltung für die geplante neue „Erlebniswelt“ steigen sollte. Eine Bombe wird hochgehen, den Zünder hält ein Bergmann in der Hand.

Zugleich haben die Ermittler auch wieder mal gut mit sich selbst zu tun. Nora Dalay (Aylin Tezel) und der neue Hauptkommissar Jan Pawlak (Rick Okon) trauen sich nicht über den Weg, können sich nicht ansatzweise ausstehen. „Wenn man so ein Team hat, braucht man keine Feinde“, stellt Bönisch ernüchtert fest. Wenigstens ihre sonst nervenaufreibende Beziehung zum unberechenbaren Faber verläuft diesmal stressfrei. Auch wenn der weiter seine Alleingänge durchzieht.

Einige Pointen am Rande lassen schmunzeln. Sonst ist es eine eher trostlose Szenerie. Faber wird konfrontiert mit dem Mord an seiner Frau und Tochter, die ihn zum verbitterten Zyniker haben werden lassen. Der Täter ist wieder auf freiem Fuß. Nora Dalay und Jan Pawlak machen beide schwere Fehler - mit fatalen Folgen. Und am Schluss steht ein unausgesprochener Deal.