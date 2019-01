Warum das RTL-Dschungelcamp immer noch das Einschalten lohnt

In Wahrheit ist das Dschungelcamp das nach wie vor cleverste Sozio-Experiment des deutschen Fernsehens, eine der wenigen Shows sogar, für die es sich überhaupt noch lohnt, RTL einzuschalten – schon weil IBES eben keine unvorbereiteten Prekär-Existenzen in die Hohn-Arena zerrt (wie es niederträchtige Formate à la „Schwiegertochter gesucht“ tun), sondern medienerfahrene C-Promis, die wissen, worauf sie sich einlassen.

Für die Zuschauer gelten dabei zwei Regeln. Erstens: Reinzappen geht nicht! IBES funktioniert wie eine Serienstaffel, mit Auftakt, Finale und Handlungssträngen, die sich erst entwickeln müssen. Wer bloß reinzappt, ahnt nichts von den Feinheiten der Grimme-Preis-nominierten Dramaturgie. Zweitens: Um die Kakerlaken-Prüfungen geht‘s nicht. Man kann sie auslassen.

Viel spannender sind die sozialen Verwerfungen innerhalb der Kandidatengruppen, die bei 40 Grad und radikalem Zuckerentzug rasch an ihre Grenzen stoßen. Manch ein Promi wird im australischen Regenwald, unter ständiger Beobachtung, zickig oder traurig. Es kommt zu strategisch platzierten Lebensbeichten, jeder neidet dem anderen die ihm gewährte Sendezeit. Auf denkbar unauthentische Weise wird Authentizität vorgespielt.

Gewiss, nicht immer geht das Konzept auf. Wenn die Kandidaten schwächeln, wird‘s mühsam. Dieses Jahr aber hat RTL gut gecastet: Neben leicht ramponierten Altpromis – „Alf“-Stimme Tommi Piper etwa oder Schlagerkosake Peter Orloff – tummeln sich geltungsbedürftige Reality-TV-Chargen, von denen niemand je gehört hat, der seine Zeit sonst nicht regelmäßig an die Privatsender verscherbelt.

Gleich zwei Duos mit Vorgeschichte sind darunter: das Ex-„Bachelor“-Paar Evelyn und Domenico, das im Camp einen epischen Streit vom Zaun brach, und zwei konkurrierende Alphamännchen, die sich im Vorfeld verkrachten. Unterstützt durch die süffisanten Moderationen und die bewährt liebevolle Inszenierung der Show wurde daraus pures Dschungelgold.

Lernen lässt sich aus IBES einiges. Über die Nichtigkeiten etwa, mit denen sich Menschen das Leben zur Hölle machen. Und über die Selbstoptimierungskämpfe, mit denen TV-Sternchen ein Dasein auf Kurs zu halten versuchen, in dem nichts so viel wert sein darf wie ein paar Likes mehr auf Insta-gram. Keine Frage, das kann deprimieren – und wie bei jeder guten Serie liegt es an den Zuschauern, was sie daraus mitnehmen. Denn wer in den Abgrund schaut, muss damit rechnen, dass der den Blick zurückwirft.