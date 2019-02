München (dpa) - Eine neue Sendung rund um alten Trödel nimmt das Erste ins Programm. Das Dokutainment-Format «Hallo Schatz» mit 30 Folgen soll am 18. März starten und dann montags bis freitags (16.10 Uhr) zu sehen sein.

Das Besondere daran: Die alten Schätzchen aus Keller, Jugendzimmer, Partyraum oder Garage müssen oft repariert oder aufgehübscht werden, bevor sie sich verkaufen lassen. Dabei hilft der Moderator, Sänger und Trödel-Liebhaber Oliver Petszokat, besser bekannt als Oli P. , wie das Erste am Dienstag mitteilte.

Zusammen mit seiner Assistentin, der Kunsthistorikerin Victoria Beyer, kümmern er und sein Team sich um den alten Krempel, den dessen Besitzer zum «Hallo Schatz»-Domizil auf Burg Adendorf bringen. Dort übernehmen Experten das Reparieren, Restaurieren oder Umgestalten.

Was aus den alten Schätzchen wird, erfahren die Besitzer erst am Ende der Sendung. Währenddessen sucht Oli P. Kaufinteressenten. Vom Verkaufspreis werden anschließend die Kosten fürs Reparieren oder Umarbeiten abgezogen. Was übrig bleibt, bekommt der vorige Besitzer.