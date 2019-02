Köln (dpa) - Schauspieler Martin Armknecht (56) ist nach seinem geschichtsträchtigen Fernsehkuss mit einem Mann in der «Lindenstraße» einst offen angefeindet worden.

«Die Leute sind auf der Straße übergriffig geworden, haben mich beschimpft: Du schwule Sau», berichtete Armknecht dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

Der Schauspieler hatte 1990 in seiner Rolle als Robert Engel in der Serie Carsten Flöter (gespielt von Georg Uecker ) geküsst. Die Szene sorgte für großes Aufsehen, da der Kuss als «erster Schwulenkuss in einer deutschen Serie» in die Fernsehgeschichte einging - obwohl sich Carsten und sein erster Freund Gerd nach WDR-Angaben auch schon in früheren Folgen geküsst hatten.