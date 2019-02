Mit jedem Anlauf etwas verrückter

Bereits an dem traum­artigen Vorspann ließ sich erkennen, dass Felix Murots (Ulrich Tukur) achter Fall kein gewöhnlicher „Tatort“ werden sollte. Murot, der zu einem Banküberfall gerufen wurde, behandelte die Situation als Routineeinsatz und begab sich mit betonter Lässigkeit in das Bankgebäude. Relativ schnell schienen die Kriminellen gefasst, als Murot plötzlich eine Kugel in den Kopf bekam und starb.

Doch Regisseur Dietrich Brüggemann ließ den geschockten Zuschauern keine Zeit zum Verschnaufen: In der nächsten Szene lag Murot wohlauf in seinem Bett – der Ermittler befand sich in einer Zeitschleife, die ihn den folgenschweren Tag immer wieder erleben ließ.

Mit jedem neuen Anlauf wurden die Geschehnisse verrückter. Das war amüsant und erinnerte an eine Sci-Fi-Komödie. Trotzdem fehlte es keineswegs an Spannung.

Stattdessen fieberte man mit, wie Murot den Weg aus der Zeitschleife finden könnte. Dass dieses Konzept funktionierte, war Tukurs glaubwürdiger Spielleistung zu verdanken.