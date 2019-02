"Murmeltier"-Tatort sorgt für Aufsehen

Der Tatort aus Wiesbaden mit Ermittler Felix Murot ( Ulrich Tukur ) überraschte am Sonntag mit einer ungewöhnlichen Form: Eine Geiselnahme in einer Bank wurde in zwölf Variationen stetig wiederholt, Kommissar Murot hängt in einer Zeitschleife fest. Die Namensgebung erinnert an den bekannten Hollywood-Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray, in dem der Protagonist ebenfalls in eine Zeitschleife gerät.

Tweets zum Tatort: Lobend, kreativ, überfordert

Dieser spezielle Tatort sorgte am Abend und am nächsten Tag für positive wie negative Reaktionen in den sozialen Medien. Einige lobten dabei die hohe Qualität und die gute Ausführung:

Andere inspirierte der Film zu kreativen Ideen zum Thema Zeitschleife und Wiederholungen:

Einigen war das Format dagegen zu experimentell: