Nun ja – Martin und die Frauen: Das war schon immer ein heikles Thema. Und natürlich ein zentrales Sujet, weil die Weiblichkeit vor der Mattscheibe mit pochendem Herzen zuschaute, wie die Beziehungen eins ums andere Mal in die Brüche gingen. Die aktuellen Kandidatinnen können nicht überzeugen. Anne Meierling – och nö, das hat doch schon zwei Mal nicht funktioniert. Bitte nicht mehr! Franziska Hochstetter, die flotte Apothekerin, ist einerseits zu kühl, andererseits zu eifersüchtig. Das passt dauerhaft gar nicht. Die neue Sprechstundenhilfe Linn Kemper vielleicht? Sie ist etwas schnippisch, aber scheint durchaus interessiert. Sie hilft jedenfalls, wo sie kann. Eine, die ihm Paroli bieten könnte ...

Verkauft Hans Gruber den Hof?

Gescheit wäre es. Er zieht dann zu Susanne und Sophia in den „Wilden Kaiser“ und wird Hausmann. Dann hätte das halbherzige Herumgefuchtel mit der Heugabel im Stall und das Herumtuckern auf reparaturanfälligen alten Treckern ein Ende. Neues Geschäftsfeld: Einsatz als Wanderführer.

Wird Lilli Gruber endlich selbstständig?

Sie muss lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. „Hotel Oma“ ist sowas von out. Da sie dank Linn Kemper nicht mehr in der Praxis gebraucht wird, könnte sie ihre Matura nachholen, nach Wien gehen und Medizin studieren. Besser noch: Auslandsjahr in New York.

Wann werden sich der Bergdoktor und Dr. Fendrich endlich duzen? Vermutlich niemals. Daran wird auch die Hochzeit von Alexander Kahnweiler, seines Zeichens Oberarzt im Krankenhaus in Hall, mit der Tochter des früheren Klinikchefs, Dr. Vera Fendrich, an diesem Donnerstag nichts ändern. Trauzeuge Martin bleibt der „beste Freund“ für Alexander. Und das abschließende „Dr. Gruber“ – „Dr. Fendrich“ nach dem Austausch von heiklen Laborwerten muss bleiben.

Was wird aus Lisbeth und Ludwig?

Wenn der Hans den Gruberhof tatsächlich verkauft, dann hat seine Mama nichts mehr zu tun. Bislang rödelt sie von früh bis spät auf dem Hof und fährt allenfalls kurz bei Ludwig vorbei. Ohne die täglich Hof-Arbeit hätte Lisbeth also endlich Zeit, um mit ihrem Schwager über die Alpen in Richtung Italien aufzubrechen. Die Frage aller Fragen wird jedoch sein: Hat der Ludwig am Ende doch was mit dem Tod seines Bruders zu tun? Und ergeben sich womöglich neue Szenarien, wenn Ludwig mehr als ein Onkel von Hans Gruber ist? Darf der dann überhaupt den Gruber­hof verkaufen?

Erhält Martin Gruber einen Kompagnon in der Praxis?

Besser wäre es, wo sich Dr. Gruber in jeden Fall so reinhängt. Bis allerdings Jens-Torben, der Adoptivsohn seines Freundes Alexander, einsteigen könnte, dauert es zu lange ...