Berlin (dpa) - Nach einem weiteren Mädchenmord muss Schauspielerin Silke Bodenbender als BRD-Ermittlerin im ZDF-Zweiteiler wieder zum Einsatz in die DDR - und die meisten Zuschauer reisen mit.

Zwar waren es mit im Schnitt 5,51 Millionen und einem Marktanteil von 17,7 Prozent am Mittwochabend nicht so viele wie beim Auftakt des Krimis « Walpurgisnacht - Die Mädchen und der Tod», für den Quotensieg wie am Montagabend (6,19 Millionen/19,6 Prozent) reichte es dennoch. Der Krimi von Hans Steinbichler spielte im Jahr vor dem Mauerfall .

Das Drama «Schöne heile Welt» mit Richy Müller im Ersten erreichte um 20.15 Uhr mit 2,80 Millionen (9,0 Prozent) nur etwa halb so viel Publikum wie der ZDF-Film. Die «Tagesschau» um 20 Uhr sahen allein im Ersten 4,75 Millionen (16,0 Prozent). Noch vor dem ARD-Film platzierte sich «Der Bachelor»: Die RTL-Kuppelshow verfolgten eine Woche vor dem Finale (27. Februar) durchschnittlich 2,89 Millionen (9,5 Prozent).

Die Wiederholung des Krimis «Wilsberg: Bauch, Beine, Po» bei ZDFneo wollten 1,88 Millionen Zuschauer (6,0 Prozent) sehen, «Das große Promibacken» bei Sat.1 interessierte 1,54 Millionen (5,7 Prozent). Mit der US-Komödie «Vacation - Wir sind die Griswolds» holte ProSieben 1,31 Millionen Zuschauer (4,4 Prozent), die RTL-II-Dokusoap «Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!» schalteten 1,14 Millionen (3,8 Prozent) ein. Auf 1,09 Millionen (3,5 Prozent) kam Vox mit der neuen «Outlander»-Folge.