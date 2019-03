Overbecks kurzes Glück

Es mag bisweilen seltsame Blüten treiben, den Wunsch nach Kindern mit allen Mitteln moderner Medizin zu erfüllen. Wilsberg-Erfinder Jürgen Kehrer und seine Partnerin Sandra Lüpkes zeigten es in der neuen, gediegenen Folge des Fernsehkrimis an den Beispielen einer Frau, die die Umtriebe eines Kinder­wunschzen­trums entdeckte und ermordet wurde, und des Polizisten Overbeck ( Roland Jankowsky ), der leider nur kurzzeitig zu einer Tochter kam.

Darsteller Jankowsky wurde hier mit einem originellen Handlungsstrang beschenkt, während Anwältin Alex (Ina Paule Klink) wieder mal durch ihre beruflichen Umwege in die Krimihandlung hineingezwängt wurde. Selbst Autor Kehrer kommt nicht daran vorbei, dass die Frage, wie die Wilsberg-Familie beschäftigt wird, oft spannender wirkt als die eigentliche Episoden-Handlung.

Der neue Wilsberg: "Minus 196 Grad" 1/19 Georg Wilsberg (Leonard Lansink) auf der Suche nach dem Puppenspieler: Wer hat Britta Mantzke auf dem Gewissen? Foto: Thomas Kost/ZDF

Frau Sauerland (Julia Schmitt) gefällt Georg Wilsbergs (Leonard Lansink) Neugier bezüglich ihres Chefs Guido Mantzke und dessen Verhältnis zu seiner Assistentin Lena Everling so gar nicht. Foto: Guido Engels/ZDF

Georg Wilsberg (Leonard Lansink) und Frauke Weiß (Julia Brendler) geben sich als Paar aus, welches sich ihren lang ersehnten Kinderwunsch erfüllen will. Ihr wahres Ziel: Mehr über Social Freezing in der "Beste Hoffnung Kinderwunschklinik" und über die künstliche Befruchtung von Britta Manzke erfahren. Foto: Thomas Kost/ZDF

Guido Mantzke (Simon Böer) ist geschockt von der Nachricht, dass seine Frau Britta tot ist. Seine Assistentin Lena Everling (Julia Schäfle) kann ihrem Chef für den Tatzeitpunkt Foto: Guido Engels/ZDF

Kira Baumgärtners (Emma Drogunova) Freude über die Wiedervereinigung von Vater und Tochter ist eher einseitig: Overbeck (Roland Jankowsky) möchte nichts mit seiner Tochter zu tun haben. Foto: Thomas Kost/ZDF

Arthur Sandfort (Simon Hatzl) versucht seine Tochter Jolanda (Margot Durup) und seine Frau Georgina Sandfort (Sonja Baum, r.) vor Britta Mantzke (Ann-Kristin Leo) zu beschützen. Foto: Thomas Kost/ZDF

Britta Mantzke (Ann-Kristin Leo) traut im Spielzeugwarenladen ihren Augen nicht. Foto: Thomas Kost/ZDF

Alex Holtkamp (Ina Paule Klink, li.) nimmt gerne die Anzahlung von Wilsbergs neuer Mandantin Britta Mantzke (Ann-Kristin Leo) entgegen, um sich ein neues Kostüm für ihr Vorstellungsgespräch zu kaufen. Foto: Thomas Kost/ZDF

Ekki Talkötter (Oliver Korittke) auf der Suche nach seiner alten Jacke: Denn beim Aussortieren des liebgewonnenen Kleidungsstücks hat er sein Portemonnaie in der Jackentasche vergessen. Foto: Thomas Kost/ZDF

Biologe Rolf Speyer (Andreas Nickl) und Klinikleiter Dr. Thorsten Friedrichs (Manuel Rubey, r.) lernen ihre neue Rechtsberaterin kennen. Foto: Thomas Kost/ZDF

Ekki Talkötter (Oliver Korittke, M.) will, zusammen mit seinen Kollegen aus dem Finanzamt, illegale Machenschaften des gemeinnützigen Vereins "Dress4Aid" enttarnen. Foto: Thomas Kost/ZDF

Ekki Talkötter (Oliver Korittke, r.) untersucht einen Aktenordner: Um Beweise gegen den dubiosen Handel mit Altkleidern von „Dress4Aid“ zu sammeln, muss Ekki auf eigene Faust ermitteln. Arthur Sandfort (Simon Hatzl) passt das gar nicht. Foto: Thomas Kost/ZDF

Dr. Thorsten Friedrichs (Manuel Rubey) hat Alex Holtkamp (Ina Paule Klink) zum Essen eingeladen. Alex erntet von dem charmanten Klinikleiter Komplimente. Foto: Thomas Kost/ZDF

Georg Wilsberg (Leonard Lansink, r.) erzählt Alex Holtkamp (Ina Paule Klink), warum er und Ekki Talkötter (Oliver Korittke) keine Lust zu feiern haben: Wilsbergs Klientin Britta Mantzke, die Alex am Tag zuvor weggeschickt hat, ist tot. Foto: Thomas Kost/ZDF

Overbeck (Roland Jankowski) und Kira Baumgärtner (Emma Drogunova) nähern sich beim gemeinsamen Picknick langsam an. Overbeck lädt Kira sogar für den nächsten Morgen zum Frühstück zu sich nach Hause ein. Foto: Thomas Kost/ZDF

Georg Wilsberg (Leonard Lansink) und Frauke Weiß (Julia Brendler) wollen mehr über Brittas Aufenthalt im Spielwarenladen in Erfahrung bringen, um zu rekonstruieren, was mit Britta passiert ist. Foto: Thomas Kost/ZDF

Ekki Talkötter (Oliver Korittke) undercover: Um Beweise gegen den dubiosen Handel mit Altkleidern von „Dress4Aid“ zu sammeln, muss Ekki auf eigene Faust ermitteln. Foto: Guido Engels/ZDF

In diesem Fall lief Ekki (Oliver Korittke) weitgehend neben der Geschichte her, während für interessante Randfiguren wie die Schwester der Toten (Julia Brendler) weniger Zeit blieb.

Nach dem etwas erzwungenen Showdown und der kuriosen Auflösung konnte sich Regisseur Martin Enlen den ironischen Abspann nicht verkneifen: Der Song „We are Family“ dokumentierte, worum es in den Wilsberg-Filmen eigentlich geht.

Mediathek „Wilsberg: Minus 196 Grad” ist in der ZDF-Mediathek verfügbar bis 31.05.2019. ...

Das scheint auch bei den Zuschauern anzukommen. Der ZDF-Krimi hat am Samstagabend 7,25 Millionen Meschen vor die Bildschirme gelockt. Fast jeder Vierte (24,3 Prozent) schaltete ab 20.25 Uhr ein. Die TV-Konkurrenz folgte mit großem Abstand. Am besten schlug sich am Samstag noch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar” mit knapp vier Millionen Zuschauern (14,5 Prozent).