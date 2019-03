Empathie für die Täterin

Es gibt wohl wenig, was den Menschen so sehr lenkt wie die Suche nach Glück. Oft ist der Vergleich mit anderen Anlass für Unzufriedenheit und Missgunst. Damit befasste sich der neue „Tatort“, in dem Kommissar Borowski ( Axel Milberg ) etwas naiv wirkte.

Die Suche nach dem Mörder eines getöteten Dolmetschers spielte weniger eine Rolle als die Psyche der Täterin und ihres nahen Umfelds. Interessant an dem Krimi war nicht nur, dass die Schuldige schon früh feststand, sondern auch, dass es Regisseur Andreas Kleinert und Autor Sascha Arango gelang, Empathie für sie zu erzeugen.

Katrin Wichmann als Vorstadtfrau bot eine gelungene Darstellung einer destruktiven Person, die sich zutiefst missverstanden und ungerecht behandelt fühlte. Auch wurde nachvollziehbar, wie leicht es ist, sich selbst und seine moralischen Vorstellungen im Gefühl der Missgunst zu verlieren.