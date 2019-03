Freiburg (dpa) - Der Schwarzwälder «Tatort»-Kommissar Hans-Jochen Wagner (50) erinnert sich an heiße Dreharbeiten für den neuen Fall. Der Film «Für immer und dich» entstand in der Hitze des vergangenen Sommers in Freiburg, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa