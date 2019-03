Auf dem Video des Vorfalls sieht man die Frau nicht kommen. Sie fasst Hayali grob an der Schulter und drängt sich in den Vordergrund, um sich sofort an die Moderatoren zu wenden. "Lügenpresse, Lügenfresse" ist zu verstehen.

"Nein, wir reden überhaupt gar nicht", ist ihre Antwort auf Wunns Angebot zum Gespräch. Und: "Sag mal, sind bei mir die Mainzelmännchen zuhause?" Beide Moderatoren versuchen die aggressive Frau zu beschwichtigen, sie wehrt ab - bis Wunn an die Nachrichten abgibt.

"Ich möchte nur mal sagen, dass wir sie nicht einfach rausgeworfen haben, sondern wir haben sie erstmal gebeten, von der Bühne zu gehen, und wir werden auch mit ihr sprechen", erklärt er nach den Nachrichten. Hayali betont noch einmal die Bereitschaft zum Dialog "auch außerhalb des Studios". Danach geht die Sendung ihren gewohnten Gang.

Reaktionen auf Twitter

Auf Twitter hat das ZDF eine kurze Mitteilung zu dem Vorfall veröffentlicht, mit dem Hinweis, dass es nach der Sendung ein Gespräch mit der Zuschauerin gegeben habe. Andreas Wunn teilte auf Twitter lediglich die Tweets des ZDF, Dunja Hayali kommentierte den Zwischenfall nicht direkt, bedankte sich aber für "Zuspruch und Nachfragen" und versichert: "Uns geht es gut".

In den Kommentaren unter dem Tweet des ZDF wird die Souveränität und Ruhe der Moderatoren gelobt. Mehrere Kommentatoren bemerken, dass die Frau lediglich provozieren wollte, statt an einer sachlichen Auseinandersetzung interessiert zu sein.

Manche bringen den Vorfall mit der AfD in Verbindung und hetzen in den Kommentaren gegen den Sender, andere spekulieren sogar, ob die Szene vom ZDF selbst inszeniert sein könnte. Eine Antwort darauf hat diese Twitter-Nutzerin:

«Die Sicherheitsvorkehrungen für die «ZDF-Morgenmagazin»-Sendung im ZDF-Hauptstadtstudio sind erst kürzlich noch einmal erhöht worden - jede Zuschauerin, jeder Zuschauer muss durch einen Sicherheitscheck», teilte das ZDF auf Anfrage mit. Besucher des «moma-Cafés» in Berlin, aus dem der letzte Teil der Sendung übertragen wird, werden den Angaben zufolge unter anderem mit Detektoren überprüft. Außerdem müssten Taschen vor Besuch der Sendung abgegeben werden. Vor und im Studio sei Sicherheitspersonal im Einsatz.