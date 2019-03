Mata Hari findet schnell Liebhaber

Wer die erste Ausgabe der neuen Trödelshow guckt, wird schnell merken, dass hier eine Menge „Bares für Rares“ drinsteckt. Seit 2013 präsentiert Horst Lichter das Erfolgsformat im Zweiten, das inzwischen bei einigen Privatsendern als Vorlage für abgewandelte und weniger populäre Nachahmerformate dient.

Bei „Hallo Schatz“ ist – wie bei „Bares für Rares“ – ebenfalls eine Burg das Domizil des Trödel-Teams. Auf Burg Adendorf empfängt Petszokat die Leute, die ihm Altes zum Weiterverkauf andienen. Ab da geht die temporeiche Sendung eigene Wege. Denn Petszokat, der redselige Sympathikus, hat nicht nur die Kunsthistorikerin Victoria Beyer zur Seite, sondern auch ein Team von Handwerkern – „einige der besten aus ganz Deutschland“ – an der Hand, die die Stücke so aufmöbeln, dass sich diese am Ende gewinnbringend wieder verkaufen lassen.

Doch nicht um den Gewinn, der mit den Restaurierungskosten verrechnet wird, geht es laut ARD in der Sendung. Vor allem die „Transformation von Dingen“ stehe im Mittelpunkt, wird Formatentwickler Philipp Bitterling im WDR-Magazin „Print“ zitiert. Petszokat selbst geht es um Nachhaltigkeit. „Wertloser Plunder“, so sagt er in der ersten Ausgabe, „soll am Ende in neuem Glanz erstrahlen und neue Besitzer finden.“

Wertloser Plunder? Das würde das Paar aus Saarbrücken vermutlich brüskieren, das in der Auftaktsendung nicht nur mit dem nicht mehr funktionstüchtigen Flipperautomaten der Marke Mata Hari zu Petszokat kommt, sondern auch mit einem fast 100 Jahre alten Bett der Großmutter mit kunstvollen Intarsien. Ein Tisch soll daraus werden, schlägt Möbeldesigner Jeremias anfangs vor. Doch dann macht er eine Sitzbank daraus – wegen der Intarsien. Was den von Petszokat aufgetriebenen Tisch-Käufer zwar abspringen lässt. Dafür erwärmt sich ein Flipper-Freund für das Möbel.

Bei „Mata Hari“ klappt’s deutlich besser: Hier gibt es nicht nur einen Restaurateur, der dieses Gerät technisch und optisch „aufpimpt“, sondern auch einen großen Kreis an potenziellen Interessenten.