Einem Genie auf der Spur

Es gibt eine Szene im zweiten Teil des Doku-Dramas, in der erhält der Dramatiker Bertolt Brecht einen Anruf aus Moskau von der Schriftstellerin Anna Seghers. Sie teilt ihm mit, dass die Sowjetunion ihm den Stalin-Friedenspreis verleiht. Was der Zuschauer im Film nicht erfährt: Seghers hatte sich damals für den Schriftsteller Thomas Mann als Preisträger eingesetzt, doch dieser lehnte ab. Innerhalb des jüngsten Werkes von Doku-Drama-Spezialist Heinrich Breloer schließt sich hier ein Kreis. Denn nach seiner mit Emmy-, Grimme- und anderen hochkarätigen Preisen prämiierten Verfilmung „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ (2001) widmet er sich nun in einem neuen Zweiteiler einem weiteren literarischen Schwergewicht: Bertolt Brecht (1898 – 1956).

„Brecht“ heißt das 180-minütige, vielschichtige Werk, auf das Breloer Jahrzehnte zugearbeitet hat. Denn die Interviews mit Brechts Wegbegleitern, die er hier wieder kunstvoll mit Spielszenen und historisch-dokumentarischem Filmmaterial verschränkt, sind zum Teil älter. Was dem Zuschauer durch die grobe Bildauflösung nicht entgeht. Etwa beim Gespräch mit Paula Banholzer, Brechts Geliebter aus den Jugendjahren in Augsburg. Sie bekam auch im wahren Leben ein Kind von Brecht und musste ins Allgäu gehen, um die „Schande“ nicht öffentlich werden zu lassen.

Mit Schauspieler Tom Schilling hat Breloer einen guten Griff getan. Er gibt den Brecht im ersten Teil, der mit den Kriegswirren 1914 beginnt und mit der Flucht Brechts vor den Nationalsozialisten endet. Mit seiner Jungenhaftigkeit kann Schilling (37) selbst als Primaner Brecht überzeugen, der schon da über ein gesteigertes Selbstbewusstsein verfügt. „Ich komme gleich nach Goethe“, habe Brecht mal „ein bisschen anmaßend“ geprahlt, erzählt Paula Banholzer in die Kamera. Vieles, was sich der junge Student („Ich bin das letzte deutsche Genie“) damals rausnahm, ließ die junge Frau (gespielt von Mala Emde) beschämt zurück.

Adele Neuhauser als Schauspielerin Helene Weigel und Burghart Klaußner als reifer Bertolt Brecht. Foto: ARD

Überhaupt die Frauen: An Brechts Schauspielerinnen, Mitarbeiterinnen und Geliebten arbeitet sich der Film, der beim Zuschauer Vorwissen über den Literaten voraussetzt, recht penetrant ab. Was Burghart Klaußner als Brecht in Teil zwei mitunter wie einen Pascha wirken lässt.

Überzeugend ist Adele Neuhauser als ältere Helene Weigel. Sie stattet diese mit herbem Auftreten und Gefühle überdeckendem Stoizismus aus. Einige der eindrücklichsten Szenen des anspruchsvollen Doku-Dramas gehören ihr. Etwa das Interview, bei dem „Heli“ deutlich macht, wie sehr sie Brechts „Fraueng’schichten“ verletzt haben.

Heinrich Breloer (l.) und Brecht-Biograf Werner Hecht. Foto: ARD

Gewiss, Breloers Film – und auch das jetzt erschienene Buch „Brecht – Roman eines Lebens“ des Filmemachers – ist nur ein Deutungsversuch, eine Annäherung an einen Literaten, der sich zeitlebens dem Sozialismus verpflichtet fühlte. Und der nach den Jahren im Exil, die im Film recht kurz geraten, nach Ost-Deutschland zurückkehrte, wo ihm der Wiederaufstieg mit dem Berliner Ensemble zwar Weltruhm einbrachte, aber auch den ständigen Seiltanz mit dem SED-Regime.

Breloer selbst unterfüttert den Film hier und da mit Jahreszahlen und Informationen, manchmal tun dies auch die Zeitzeugen, deren Namen leider nur beim ersten Erscheinen eingeblendet werden. Wer als Zuschauer da nicht konzentriert dabei ist, läuft Gefahr, den Faden zu verlieren. Zumal Breloer nicht immer chronologisch vorgeht. Ein leicht zu konsumierendes Filmwerk ist dieser „Brecht“ nicht.