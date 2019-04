Welch blutiger Abgang! Nils Stedefreund, einer der populärsten „Tatort“-Ermittler, geriet zum Finale der Bremen-Reihe am Ostermontag in einen Kugelhagel, den er nicht überleben konnte – allen Bemühungen seiner verzweifelten Partnerin Inga Lürsen zum Trotz, die dann beim abschließenden Fallschirmsprung seine Asche in die Winde verstreute.