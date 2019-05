Shakespeare, Richard Wagner und ein bisschen Karl May

Schwerter aus valyrischem Stahl, feiner dornischer Rotwein und die wichtige Funktion der „Hand des Königs“: Für treue Zuschauer der jetzt abgeschlossenen Serie „Game of Thrones“ gehören solche Fantasie-Elemente fast zur Realität. In neun Fernsehjahren konnte sich eine Welt in den Köpfen der Anhänger etablieren, die Spötter nicht verstehen, die aber kein bisschen unrealistischer ist als ein gewisses Krankenhaus im Schwarzwald oder das dröge Büro von Inspektor Derrick. Und wer über Filme mit Drachen lacht, müsste auch die Hexen aus „Macbeth“ ablehnen.

Shakespeare und Fantasy-Serienfernsehen: Darf man das in einem Atemzug nennen? Tatsächlich muss man es sogar – sofern man darüber nicht die nordische und die griechische Sagenwelt, Richard Wagner oder Film-Dramen über Weltkriege vergisst. Auch ein bisschen Jeanne d’Arc, romantische Schauer-Literatur und eine Portion Karl May schaden nicht, wenn man all die Spuren verfolgt, die zu dem großen, acht Staffeln umfassenden Fernseh-Epos führen.

Flechtfrisur wie ein Drachenpanzer

Wobei man diesen Begriff relativieren muss: Dem Medium Fernsehen waren die letzten Staffeln mit ihren außerordentlichen Bildern längst entwachsen, sie boten optisch großen Kinostoff – etwa die von Caspar David Friedrich inspirierten Ruinen-Bilder der letzten Folge. Und die Serie transferierte das ursprüngliche, noch unvollendete Roman-Epos des Autors George R. R. Martin in echten Dramen-Stoff: Die Dialoge, die die Drehbuchschreiber David Benioff und D. B. Weiss ihren Figuren in den Mund legten, konnten sich mit mancher Theater-Zeile messen, und was ihre Darsteller daraus machten, etwa der starke Peter Dinklage als „Halbmann“ Tyrion Lannister, war oft preisverdächtig.

Denn darum ging es doch eigentlich: um Menschen in Machtpositionen, um Idealisten, die zu Monstern werden, um Familienmitglieder, die einander hassen oder zu sehr lieben – und um jene große Politik, die Feinde zeitweise zu Verbündeten macht, weil weit größere Gefahr von außen droht. „Liebe ist der Tod der Pflicht“ war ein bemerkenswerter Satz, über den in der Finalfolge diskutiert wurde. Und für böse Taten, die aus guten Absichten entstehen, hat es selten ein schöneres Symbol gegeben als die Königin Daenerys Targaryen, deren Flechtfrisur immer mehr dem Panzer ihrer Drachen ähnelte. Wie unrecht alle jene Fans hatten, die sich im Laufe der achten Staffel über die Entwicklung dieser Figur beschwerten, machte eine große Rede des „Verräters“ Tyrion im Finale klar: Er zählte all ihre Gewalttaten auf, um den Tyranninnenmord vorzubereiten.

Eiserner Thron eingeschmolzen

Von manchen Fantasy-Fans ist zu hören, dass sie sich ein anderes, triumphales Ende der großen Geschichte gewünscht hätten, sie engagierten sich mit Unterschriften in Online-Petitionen. Gegner der Serie halten ihr die zeitweilige Brutalität vor, auch Sexszenen sind ihr nicht fremd. Beide Sichtweisen sehen dabei über die Substanz der langen, in eindringlicher Ruhe inszenierten Dialoge hinweg: Sex und Action sind kaum mehr als das Gewürz dieser Dramen. Ob zum Beispiel eine Eroberungsschlacht wie in der vorletzten Episode von archaisch bewaffneten Kämpfern und einem feuerspeienden Drachen bestritten wird oder, wie in manchem Kriegsfilm, von Armee und Luftwaffe, das ist lediglich in der Erzählform, nicht aber in der dramatischen Substanz verschieden.

Wie die Handlungsstränge um verschiedene Clans und Figuren in den ersten Staffeln ausuferten und in der achten wieder zusammenschnurrten: Das war schon gut gemacht. Leider gab es zum Schluss keinen dornischen Wein mehr, und der eiserne Thron wurde eingeschmolzen. Aber der wichtigste Ratgeber, genannt „die Hand des Königs“, ist wieder perfekt besetzt.