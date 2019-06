Götz Alsmann wurde Opfer der versteckten Kamera: Mühselige Witzigkeit

Münster -

Wer im Münsterland guten Mutes darauf gewartet hatte, den verladenen Götz Alsmann in der Sendung mit der versteckten Kamera zu sehen, musste viel Geduld aufbringen. Erst um fünf vor zehn erschien der münstersche Musiker und Entertainer bei Guido Cantz auf der Couch, und auch dann dauerte es noch eine Dreiviertelstunde, bis die „Verlade“ im Bild gezeigt wurde. Dass Götz in einem schäbigen Garderobenraum in Luckenwalde Geduld und Contenance verlor, weil er die Tür nicht aufbekam, konnte jeder nachvollziehen.