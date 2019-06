Der lässt sich nicht unterkriegen Roland Jankowsky über seine Rolle als Kommissar ohne Vornamen

Krimis und Comedy sind sein Ding. In bislang mehr als 60 Folgen in 20 Jahren verkörpert Roland Jankowsky den etwas schrägen Kommissar Overbeck in der beliebten ZDF-Serie „Wilsberg“. Im Interview spricht er über seinen Weg von der Drei-Satz-Rolle in den Hauptcast und das Rätsel um einen Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben L... Von Paul Nienhaus