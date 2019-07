Köln (dpa) - RTL setzt seine Krankenhausserie «Nachtschwestern» fort. «Ihr habt es euch gewünscht und wir machen weiter: #Nachtschwestern geht in eine 2. Staffel!», teilte der Sender auf Twitter mit. Allerdings stehe noch nicht fest, wann die zweite Runde starte, auch nicht, wie viele Folgen dafür gedreht würden, so ein Sprecher am Montag.

Von dpa