Jan Josef Liefers: vom Bühnenstar zum kultigen Tatort-Ermittler

Die Schauspielerei wurde Jan Josef Liefers gewissermaßen in die Wiege gelegt - sein Vater war Regisseur und auch seine Mutter, Großvater und Halbbruder standen auf der Bühne sowie vor der Kamera. Aufgewachsen ist Liefers, Baujahr 1964, in Dresden in der ehemaligen DDR und lebte zeitweise bei seiner Großmutter in Erfurt. Seit 2004 ist er mit der Schauspielerin Anna Loos verheiratet und hat insgesamt vier Kinder aus verschiedenen Beziehungen.

Tischlerlehre vor Schauspielerkarriere

Auf der großen Bühne stand Liefers schon während seiner Schulzeit, trat nach seinem Abschluss jedoch nicht direkt in die Schauspiel-Fußstapfen seiner Eltern: Beim Staatstheater Dresden absolvierte er eine Lehre als Tischler.

Seine Leidenschaft aber blieb das Schauspielern. So studierte Liefers ab 1983 an Hochschule für Schauspielkunst in Berlin, wo er im Jahre 1987 auch seine erste (hauptberufliche) Theaterrolle am Deutschen Theater Berlin ergatterte. Auch nach dem Fall der Mauer verlief die Karriere des 55-Jährigen weiter nach oben - von 1990 bis 1994 war er fest am Thalia Theater in Hamburg engagiert.

Aufstieg zum Kino- und Fernsehstar

In der Rolle des Alexander Humboldt feierte Jan Josef Liefers 1989 sein Kinodebüt mit dem Historienfilm „Die Besteigung des Chimborazo" - der große Durchbruch gelang ihm dann aber erst Ende der Neunziger Jahre mit der Komödie „Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" und dem Roadmovie "Knockin´on Heaven´s Door", für das er mit Til Schweiger vor der Kamera stand.

Neben seinen Einsätzen als Schauspieler arbeitet Liefers als Regisseur, veröffentlichte seine Autobiographie und engagiert sich sozial und politisch. Mit seiner Band „Radio Doria" ist Liefers regelmäßig auf Konzerttour in ganz Deutschland unterwegs und veröffentlichte drei Alben.

Als Prof. Dr. Dr. Hans-Friedrich Boerne - ein Egozentriker wie er im Buche steht - begeistert er seit 2002 im Münster-Tatort ein Millionenpublikum im Fernsehen: Seine Nase steckt er dabei oft ungefragt in die Ermittlungsarbeit und löst so zusammen mit seinem „Partner in Crime" - Komissar Frank Thiel, gespielt von Axel Prahl - die spektakulärsten Fälle.

Um auf seine Rolle als Gerichtsmediziner perfekt vorbereitet zu sein, hat Liefers im Vorfeld sogar bei Obduktionen zugeschaut.