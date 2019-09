Ermittlung in steriler Klinikwelt

Professor Bordauer hat einen gefährlichen Traum. Der Hirnforscher will Pädophile „umpolen“, Alzheimer heilen und Lahme wieder gehen lassen – mit Hilfe künstlicher Intelligenz und Hightech im Kopf. Doch was darf Medizin? Diese Frage ist in einer immer älter werdenden Gesellschaft hochaktuell. „Ma-leficius“ heißt der „Tatort“, der an diesem Sonntag im Ersten ausgestrahlt wird. Darin geraten „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal ( Ulrike Folkerts ) und ihr Team in eine unschöne neue Welt.

Ein verlassener Rollstuhl am Ludwigshafener Rheinufer deutet zunächst auf den Suizid eines Querschnittsgelähmten hin. Doch auf der Suche nach dem Verschwundenen gibt der Fluss eine andere Leiche frei: eine ermordete Ärztin, einst in Diensten von Bordauer. Sebastian Bezzel spielt den Forscher als lässiges Genie im T-Shirt. Doch Bordauer ist vielleicht weich im Ton, aber knallhart in der Sache. Menschlich ist an diesem Professor nur die Hülle.

Vorhersehbare Story

„Die Klinik von Bordauer hat in ihrer Sterilität mehr von einer Fabrik für Computer-Chips als von einem Krankenhaus für Menschen“, sagt Regisseur Tom Bohn . „Wir haben uns für dieses radikale Mittel entschieden, um zu verdeutlichen, wie unsere Welt aussehen kann, wenn wir sie ausschließlich der Forschung und dem unreflektierten Zukunftsglauben mancher unserer Zeitgenossen überlassen.“

Ludwigshafen-Tatort: Maleficius 1/21 Johanna Stern (Lisa Bitter) hat Ali Kaymaz (Gregor Bloéb) und seine Truppe dazu gebracht, sie nicht in die Enge zu treiben, sondern im Gegenteil zu unterstützen. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Was hat der leere Rollstuhl am Rheinufer zu bedeuten? Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), Peter Becker (Peter Espeloer) und Johanna Stern (Lisa Bitter) haben keine Leiche, aber die Vermutung, dass es sich eher um Selbstmord als Mord handeln könnte. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Stolz zeigt Prof. Bordauer (Sebastian Bezzel) Kommissarin Odenthal (Ulrike Folkerts) den supermodernen Operationssaal, in dem der Roboter ferngesteuerte Operationen durchführen kann. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Johanna Stern (Lisa Bitter) und Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) müssen klären, ob sie es mit Mord oder Selbstmord zu tun haben. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) will auf keinen Fall von Prof. Bordauer (Sebastian Bezzel) und seiner Assistentin Malina (Dominique Chiout) beim Spionieren ertappt werden … Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Ali Kaymaz (Gregor Bloéb) bezeichnet sich Johanna Stern (Lisa Bitter) gegenüber als Freund des verschwundenen Rollstuhlfahrers, dem er nach dessen Querschnittslähmung geholfen habe. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

In der Autowerkstatt erhoffen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) sich Auskünfte über den verschwundenen Rollstuhlfahrer. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit sammeln Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) Spuren am Rhein. Diesmal hat der Fluss die Leiche der Ärztin Marie Anzell (Jana Voosen) angeschwemmt. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Nach einer Operation in der Klinik des Professors liegt Moritz Mölder (Ulrich Cyran) weitgehend gelähmt und sprachunfähig im Pflegeheim. Es gelingt ihm aber, Johanna Stern (Lisa Bitter) mit Hilfe der Akten den Sachverhalt und seinen Groll gegen den Professor klarzumachen. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Bewusst lässig im Auftreten, aber hart in der Sache berichtet Prof. Bordauer (Sebastian Bezzel) den Kongressbesuchern von den Fortschritten in der Zusammenführung von menschlichem Hirn und künstlicher Intelligenz. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Prof. Bordauer (Sebastian Bezzel) will Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) von seiner These überzeugen, dass es in gar nicht so ferner Zukunft durch entsprechende Gehirnstimulation gar keine Verbrechen mehr geben wird. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Johanna Stern (Lisa Bitter) fürchtet, dass Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) in Gefahr ist und geht zum Angriff über. Für ihre Aktion hat sie sich mit Ali Kaymaz (Gregor Bloéb) und seinen Leuten unerwartete Hilfe geholt. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Ist eine Welt, in der Verbrechen via künstlicher Intelligenz ausradiert wird, wirklich vorstellbar? Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) hat Zweifel gegenüber den Thesen von Prof. Bordauer (Sebastian Bezzel). Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) will genauer wissen, was sich hinter den steilen Thesen von Prof. Bordauer (Sebastian Bezzel) verbirgt. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Ali Kaymaz (Gregor Bloéb) hat eine Leidenschaft für hochgetunte Autos. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Heimlich bewegt Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) sich durch die streng abgeschirmte Klinik des nobelpreisverdächtigen Professors. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Die Ärztin Dr. Marie Anzell wird von Schuldgefühlen geplagt und sucht Hilfe beim Krankenhauspfarrer Ellig (Heinz Hoenig). Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Wolfi (Tim Ricke) sammelt Geld für die Wetten ein, die Ali Kaymaz (Gregor Bloéb) illegal veranstaltet. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Ein Boxring in der Autowerkstatt? Lena (Ulrike Folkerts) fragt sich, ob das eine reine Fitnessmaßnahme ist. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Johanna Stern (Lisa Bitter) und Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) haben einen Hinweis auf die Identität der am Rheinufer angeschwemmten Leiche. Die Ärztin arbeitete in einer Ludwigshafener Klinik. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Kann Johanna (Lisa Bitter) Kaymaz (Gregor Bloéb) glauben, wenn der seine Unschuld beteuert? Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Die Schauspieler sind es, die der gelegentlich vorhersehbaren Story mehr Eleganz geben. Folkerts agiert mit cooler Sonnenbrille gewohnt routiniert. An ihrer Seite emanzipiert sich Mitarbeiterin Johanna Stern (Lisa Bitter) nach dem Abgang des kauzigen Ermittlers Mario Kopper (Andreas Hoppe). Heinz Hoenig als Krankenhauspfarrer und Dominique Chiout als Mitarbeiterin von Bordauer treiben die Handlung im richtigen Moment voran. Eine wunderbare Besetzung ist Gregor Bloéb als ironische Parodie einer Halbweltgröße.

Ludwigshafen-Tatort als Warnung

Bloéb alias Ali Kaymaz betreibt eine Tuningwerkstatt, die Regisseur Bohn in „Maleficius“ als dramaturgisches Scharnier nutzt. Bordauer repariert Köpfe, Kaymaz Fahrzeuge. Oder, wie es Odenthal ausdrückt: „Der eine frisiert Autos, der andere Gehirne.“ Es ist ein scharfer Gegensatz – einerseits die kühle Maschinenwelt einer Klinik, andererseits die halbkriminelle Kumpelwelt der Autoschrauber.

Zum Thema An diesem Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten ...

Ein noch stärkerer Kontrast ist das Geschehen im Krankenhaus selbst. Das lateinische „maleficus“ bedeutet „bösartig“, bei den Brüdern Grimm war Malefiz eine Hexe. „Maleficus“ lässt sich auch als „gottlos“ übersetzen, und das ist in diesem „Tatort“ wohl mit dem abgewandelten „Maleficius“ gemeint. Bohn versteht den Film auch als Warnung. „Es ist eine Warnung davor, dass gewisse Technologien, wenn sie verwandt werden, in die falschen Hände geraten können“, sagt der Regisseur.