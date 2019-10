Der Fall zog einen schnell in seinen Bann – vor allem interessierte das Drumherum. So verfolgte man gespannt, wie Kerns Tochter Mala ( Emilia Nöth ) begann, an ihrem Vater zu zweifeln, als sie im Handschuhfach seines Autos Klebeband und ein Messer fand.

Dieser Gewissenskonflikt wurde von Emilia Nöth eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht. Jans Frau Elke Hansen (Angela Winkler) hingegen lebte in ständiger Angst vor ihrem Mann. Aber auch den Ermittlern schlugen die brutalen Morde aufs Gemüt. Die dünne Faktenlage deprimierte sie.

Bukow und König hatten zudem mit ihrem gestörten Verhältnis zu kämpfen, was mit den Ereignissen aus dem Fall „Für Janina“ zusammenhing und sich in einer starken Szene Bann brach.

All dies sorgte für eine düstere und bisweilen bedrückende Stimmung, die eine ganz eigene Faszination ausübte, sodass man wie gebannt vor dem Fernseher saß – trotz all der Schrecken und des Schmerzes.