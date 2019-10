Die Füchsin - schön und tot

Ehemalige Stasi-Agenten taugen nicht wirklich zu Hauptfiguren in Fernsehfilmen, könnte man meinen. Die WDR-Reihe «Die Füchsin» probiert es dennoch: Eine Ex-Geheimdienstlerin und heutige Detektivin gerät in ihrem fünften Fall in eine mörderische Model-Welt.

Von dpa