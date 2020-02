Köln (dpa) - Michael Wendler (47) ist zu einer festen Säule im RTL-Programm geworden - auch ohne großes eigenes Zutun. Dass der Schlagerstar im Gespräch bleibt, ist den Frauen aus dem Kosmos des singenden Speditionskaufmanns zu verdanken. Los ging es im Januar, als Wendler-Ex Claudia ins Dschungelcamp zog, um von ihren Mitcampern leidlich erfolgreich über die Trennung des einstigen Paares ausgequetscht zu werden.

Nun tritt die nächste Frau vor die Kameras - besser: Sie tanzt. Laura Müller , 19 Jahre jung und neue Wendler-Freundin, tritt in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» an.

Die als «TV-Persönlichkeit» in den Kandidatenreigen eingeführte junge Frau, geboren in Sachsen-Anhalt, gibt sich vor dem Start der neuen Staffel am Freitag (21. Februar, 20.15 Uhr, RTL ) gegenüber RTL ehrfürchtig: «Für mich ist "Let's Dance" der Ritterschlag aller Fernsehformate.» Tatsächlich muss man sagen: Es gibt kaum eine andere Show, die ein derartiges Potpourri an Promis aufs Parkett bringt. Sprich: Es sind auch mal welche dabei, die noch nicht durch sämtliche Reality-Shows getingelt sind. «Let's Dance» strahlt eine gewisse Klasse aus - nun eben erweitert um den Wendler'schen Trash-TV-Faktor.

In der nunmehr 13. Staffel lassen sich 14 Promis zum Tanz bitten. Etwa Komikerin Ilka Bessin (48), die man früher als «Cindy aus Marzahn» kannte und die nach eigenen Angaben lange überlegt hat: «Wenn man sich als dicke Frau vor Millionen von Zuschauern freiwillig auf das Tanzparkett stellt und sich dann auch noch von der Jury und dem Fernsehzuschauer bewerten lässt, ist das schon nicht so einfach.»

Ebenfalls aus dem Comedy-Fach stammt Schauspieler Martin Klempnow (46, «Dennis aus Hürth»). Aus dem traditionell gut vertretenen Sport-Bereich ist Ex-Fußballerin Steffi Jones (47) dabei, ebenso der ehemalige Bundesliga-Profi Ailton (46, unter anderem Werder Bremen ), der zwar einst kunstvolle Tore schoss, in der Gesamterscheinung aber nicht unbedingt an eine Tanzkarriere denken lässt. Aber: Wer weiß? In der zwölften Staffel gewann etwas überraschend Ex-Handballer Pascal Hens.

Weitere bekannte Kandidaten: Rapperin Sabrina Setlur (46), Kelly-Family-Sänger John Kelly (52), Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben (62) und der «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner Luca Hänni (25). Eher ein Fall für Promi-Nerds sind die Namen Sükrü Pehlivan (Moderator, 47, «Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller»), Lili Paul-Roncalli (Artistin, 21), Moritz Hans (23, Sportler, «Ninja Warrior Germany») und Tijan Njie (28, Schauspieler, «Alles was zählt»). Loiza Lamers (25) gewann als Transgendermodel das holländische Pendant von «Germany's Next Topmodel».

Am Spielprinzip hat sich nichts geändert: Prominenter Amateur tanzt mit unbekanntem Profitänzer, der dadurch selbst irgendwann ein bisschen Bekanntheit erlangt. Beispiele dafür sind Massimo Sinató oder Isabel Edvardsson, die auch diesmal wieder mittanzen. Je nachdem, welchem Promi sie zugeteilt werden, kann es sich um eine Partnerschaft handeln, die auf Monate angelegt ist. Oder auf Jahre - Sinató ist mit seiner einstigen «Let's Dance»-Partnerin Rebecca Mir mittlerweile verheiratet. In der Jury sitzen wieder der strenge Joachim Llambi sowie Motsi Mabuse und Jorge González.

Wer die Show diesmal nur gucken will, um die neuesten Volten im Hause Wendler mitzubekommen, darf übrigens Hoffnung haben: Freundin Laura deutet an, dass der Schlagerbarde («Sie liebt den DJ») aus Dinslaken bei Duisburg - mittlerweile in Florida zu Hause - Deutschland mit seiner Anwesenheit beehren könnte. «Michael ist eine große Stütze und ich bin froh, dass er vor allem in den ersten Shows dabei ist.»