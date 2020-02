Zug um Zug Breitseiten gegen die AfD

Am heutigen Rosenmontag sendet das Erste nach der 12-Uhr-Tagesschau Bilder von den großen Rosenmontagszügen. Der Reigen beginnt um 12.15 Uhr in Mainz mit „Humor ist Meenzer Lebensart, mit Herz und Toleranz gepaart“, setzt sich um 14 Uhr mit dem Kölner Zug unter dem Motto „Et Hätz schleiht em Veedel“ fort, und um 15.30 Uhr heißt es aus Düsseldorf „Unser Rad schlägt um die Welt“. Am Abend um 20.15 Uhr gibt es dann die mehrstündige Übertragung „ Karneval in Köln“.

Ganz im Zeichen des Rosenmontags steht das Programm des WDR . Schon früh um 5.15 beginnt es unter dem Titel „Feiern bis d’r Zoch kütt“ und wird von 7 Uhr bis zur Aktuellen Stunde um 18.45 Uhr gerahmt von der „Partytime“ in den WDR Arkaden. Jede Menge Frohsinn aus dem Rheinland steht auf dem Programm, hoffentlich auch schon etwas aus Westfalen, bevor um 19.30 Uhr die „Lokalzeit“ einsteigt.

„Westfalen haut auf die Pauke“

Am Dienstag aber, nachdem sich tagsüber bereits allerlei Karnevals-Einsprengsel im dritten Programm finden, heißt es ab 20.15 Uhr traditionell „Alles unter eine Kappe“: Aus Münster sendet der WDR „Westfalen haut auf die Pauke“ im freundschaftlichen Wechsel mit dem rheinischen Programm aus Düsseldorf. Und wer selbst nach 0.15 Uhr noch ebenso närrisch wie wach ist, kann sich mit einer besonderen Sketch-Variante aus Köln vergnügen. „Aschermittwoch for one“ heißt es in Anlehnung an eine berühmte Silvesterparty: Es ist eben „Datselbe Procedere wie jedes Johr“.

Einmal mehr wurde die Prunksitzung aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz ihrem Ruf als politisch-literarische Speerspitze der Narretei gerecht. Friedrich Hoffmann brachte schon eingangs als Till Eulenspiegel eine Klobürste für Björn Höcke und „das Braune“ der AfD mit und reimte zielgenau über Gauland: „Sein Vogelschiss der giftig Mist von Erfurt und von Hanau ist!“

Sabine Pelz brachte als Chefhostess für eine mobile „Schwellkopp-Bustour“ durch die Landeshauptstadt jenseits des Politischen die fidele Grundstimmung der „Meenzer“ auf den Punkt: „Eine Beerdigung in Mainz ist immer noch lustiger als eine Hochzeit in Wiesbaden.“ Im Publikum: Ministerpräsidentin Malu Dreyer, heiß geliebt in der Domstadt, wie auch die Pfälzerin und Bundesministerin Julia Klöckner, sodann der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. ZDF-Intendant Thomas Bellut, der einst seine ersten Meriten als Volontär unserer Zeitung verdiente, sonst kein typischer Strahlemann, wirkte ausgesprochen ausgelassen. Auch dann noch, als Johannes Bersch als „Mutter Moguntia“ die Erbsenzähler des ZDF aufs Korn nahm: „Das ZDF-Politbarometer hat mitgeteilt: Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, käme sie 1,5 Jahre zu früh!“. Richtig ernst und eingefroren blieb Florian Sitte als „Greta Thunberg“ und brachte für „Äppelwoi“ die „schwedische Übersetzung“ gleich mit: „Plörre“. Zu Tränen gerührt war das Publikum einmal mehr bei Margit Sponheimer, die kürzlich sieben mal 11 Jahr alt wurde und zum tausendsten Mal versicherte: „Am Rosenmontag bin ich geboren!“.

Sitzungspräsident Andreas Schmitt, der stets auch als Dom-Obermessdiener seinen umjubelten Auftritt hat, bekam etliche Male ob seines korpulenten Gesamteindrucks sein Fett weg und nahm es gelassen. Schließlich schrieb er in Rock, Rochett und Kragen der AfD ins Stammbuch: „Wir leben hier zusammen, die Demokratie wird triumphieren; dieses Land werdet ihr niemals regieren!“