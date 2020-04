Berlin (dpa) - Eine Serie über Nonnen und eine Gründershow haben am Dienstagabend viele Fernsehzuschauer angezogen. Das Erste verbuchte mit der Serie «Um Himmels Willen», in der es um das Leben in einem Kloster geht, um 20.30 Uhr 5,86 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17,3 Prozent.

Von dpa