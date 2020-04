Berlin (dpa) - Auch am Karfreitag war der ZDF-Krimi wieder stark gefragt: Jan-Gregor Kremp als «Der Alte» lockte ab 20.15 Uhr im Schnitt 6,26 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von 17,3 Prozent entsprach.

Anschließend ab 21.15 Uhr interessierten sich 5,22 Millionen Menschen für das 90-Minuten-Special «Kleine Fälle» aus der ZDF-Reihe «Über Land». Harald Krassnitzer war in der Rolle eines eigensinnigen Richters zu sehen, der Marktanteil lag bei 15,4 Prozent.

Lachen in der Corona-Krise wollten anscheinend die 4,57 Millionen Zuschauer, die sich für «Fack ju Göhte 3» entschieden - dem Privatsender Sat.1 bescherte das einen sehr guten Marktanteil von 13,2 Prozent zur besten Sendezeit. Zum Vergleich: Am Freitag vor einer Woche waren es bei «Senil daneben - Happy Birthday Hugo», einer Show für den 70-jährigen Hugo Egon Balder, gerade mal 1,83 Millionen (5,5 Prozent).

Das Erste folgte mit 4,22 Millionen Zuschauern (11,6 Prozent) bei der zweiten Folge des Kriegsdramas «Der Überläufer». Bei der ersten Folge des Zweiteilers - mit Jannis Niewöhner, Malgorzata Mikolajczak und Sebastian Urzendowsky in den Hauptrollen - waren es am Mittwoch 4,68 Millionen (13,9 Prozent) gewesen. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Siegfried Lenz ist noch drei Monate in der ARD-Mediathek zu sehen.

Während der RTL-Tanzshow «Let's Dance» am Freitag schalteten im Schnitt 2,62 Millionen Menschen ein (8,2 Prozent). Bei «Pirates of the Caribbean: Salazars Rache» auf ProSieben - dem fünften Film aus der «Fluch der Karibik»-Reihe mit Johnny Depp - waren es 2,20 Millionen (6,4 Prozent).

Für die Western-Komödie «Eine Faust geht nach Westen» auf Kabel eins konnten sich 1,52 Millionen Zuschauer erwärmen (4,2 Prozent), für den Animationsfilm «Alles steht Kopf» auf Vox 1,27 Millionen (3,5 Prozent) und für «Ben Hur» auf RTLzwei 1,04 Millionen (3,0 Prozent).