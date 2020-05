Berlin (dpa) - Das Halbfinale der Castingshow «Germany's next Topmodel» hat am Donnerstagabend eine exzellente Quote eingefahren. 2,97 Millionen (9,8 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr auf ProSieben , wie Topmodel Toni Garrn bei Heidi Klum zu Gast war. In der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer waren es starke 21,8 Prozent Marktanteil.

Im Gesamtpublikum war der Krimi «Kommissar Dupin - Bretonisches Vermächtnis» hingegen die stärkste Primetime-Sendung. 6,74 Millionen (20,6 Prozent) waren im Ersten dabei. Das Zweite strahlte die Komödie «Chaos-Queens: Für jede Lösung ein Problem» aus, 3,42 Millionen (10,5 Prozent) guckten zu. Die RTL-Serie «Der Lehrer» kam auf 1,77 Millionen (5,4 Prozent)

Sat.1 lockte mit der US-Krimiserie «Criminal Minds» 1,50 Millionen (4,6 Prozent) an. Vox erzielte mit dem Thriller «Snowden» 1,20 Millionen (4,0 Prozent). Die RTLzwei-Reportage «Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez» wollten 1,05 Millionen (3,3 Prozent) sehen, das Drama «Coach Carter» auf Kabel eins 860 000 (2,9 Prozent) und den Science-Fiction «Star Trek - Der Film» auf ZDFneo 840 000 (2,6 Prozent) Zuschauer.