Bocholt/Köln (dpa) - Wegen der Corona-Pandemie wird das «Sommerhaus der Stars» dieses Jahr erstmals nicht im Ausland aufgezeichnet, sondern in einem deutschen Bauernhaus. Details würden später mitgeteilt, sagte am Mittwoch ein RTL-Sprecher in Köln.

Nach Informationen des «Bocholter-Borkener Volksblatts» wird die Reality-Show in Bocholt-Barlo im Westmünsterland aufgenommen.

"Hütte im Landstil"

In der Show ziehen Prominentenpaare in eine WG und müssen dort Aufgaben bewältigen. RTL zeigte am Mittwoch selbst erste filmische Eindrücke des Landhauses . Dazu schrieb der Sender, das neue Sommerhaus sehe ein wenig «nach Omas und Opas alter Hütte im Landstil» aus.

«Doch vielleicht werden sich die Promipaare der kommenden Staffel ja einfach auf die positiven Aspekte ihrer Sommerbleibe fokussieren», hieß es. Es gebe zum Beispiel viel Platz, außerdem warteten ein grüner Gartenstuhl, ein rostiger Grill und ein kleiner Pool auf die Promis. «Und auch, wenn sich die Paare mal anzicken oder anschreien sollten, wird die Sommervilla perfekt für die Stars sein. Denn weit und breit gibt es keine Nachbarn und Felder über Felder.»

Ausstrahlung offen

Offenbar hat die Stadt bereits alle Drehgenehmigungen erteilt, die Vorbereitungen an Ort und Stelle laufen bereits. Bocholt erhofft sich einen Imagegewinn durch die Produktion, der Bekanntheitsgrad ließe sich so steigern. Auch in der City soll gedreht werden. Wann genau die Aufzeichnungen stattfinden und wann die Sendung ausgestrahlt wird, ist noch offen - genau wie die spannendste Frage: Welche Promis ziehen ein, und wer kennt sie wirklich?