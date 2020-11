Die Diplomatin: Tödliches Alibi

Es geht um Korruption, Unfallflucht, Freundschaft, Misstrauen und die Würde des Amtes: «Die Diplomatin» Karla Lorenz kämpft in der Folge «Tödliches Alibi» an etlichen Fronten. Ein spannender Politkrimi mit überzeugenden Darstellern - zu sehen am Samstag im Ersten.

Von dpa