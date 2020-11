Kurioser Humor prägt die Folge "Alles Lüge"

Da hat ein Autorenteam in der Folge "Alles Lüge" aber mächtig über die Stränge geschlagen. So schien der Ex-Journalist im Wilsberg-Krimi zwar mit seinen Hass-Blogs ein lukratives Konzept entwickelt zu haben und war perfekt vernetzt, brauchte aber dann doch Alex als Pro-Bono-Anwältin. Zugleich merkte Overbeck nicht, dass seine „Ovinator“-Blogs im Netz rasant abgingen – und seine Chefin kriegte es trotz seiner Trotteligkeit ebensowenig mit.

Aber gut: Bei Wilsberg fragt man ohnehin kaum mehr nach Realismus, und so entwickelte sich der aktuelle Fall um betrügerische Blogs recht unterhaltsam – vor allem wegen der zwischenmenschlichen Konflikte. Der Titelheld etwa zeigte sich fasziniert von der wohltätigen Ärztin, was für die sanft erblondete Anna Springer Gram bedeutete: eine schöne Aufgabe für die so oft unterforderte Rita Russek.

Die attraktiven Episoden-Hauptdarsteller Brigitte Zeh und Andreas Pietschmann schmückten den Film ebenso wie der kuriose Humor beim „besorgten“ Dermatologen, der gegen seine Kollegin intrigierte.