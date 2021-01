Berlin (dpa) - Es lebt. Es wabert. Es speit schwarzen Schleim aus Heizungen. Wenn keiner hinguckt, erwacht das Hochhaus. Böse und zu allen miesen Tricks fähig, um Menschen ins Verderben zu stürzen. Es löscht Anrufbeantworter. Zaubert Rauschgift in die Hände von Junkies. Und es hat es offenbar ganz gezielt auf ein kleines Baby abgesehen.

Mit «Hausen» hat der Streaminganbieter Sky eine glänzende Horrorserie an den Start gebracht. Regisseur Thomas Stuber («In den Gängen») schickt «Polizeiruf 110»-Star Charly Hübner als Hausmeister Jaschek an Deutschlands schlimmsten Arbeitsplatz. Jetzt liegt die erste Staffel von «Hausen» auch als DVD und Blu-ray vor.

Sehr viel gesprochen wird in «Hausen» nicht. Es sind vor allem dielangen Kamerafahrten durch die verschmierten und verrußten Schächte, die schmutzigen und kahlen Flure und immer entlang der im dunklen Nichts zu enden scheinenden Hochhausfassade, die die Atmosphäre des Grauens nach und nach verdichten wie ein aufziehendes Gewitter.

Der wortkarge Witwer Jaschek ist wahrlich nicht zu beneiden. Seine Nachbarn (und Kunden) sind Randexistenzen, Drogenabhängige oder Rechtsextremisten. Apathische Leute, die im Zimmer Feuer machen, wenn schon die Heizung nicht funktioniert. Hausmeister Jaschek kämpft in den Eingeweiden des Gebäudes zunächst mit seinem Werkzeugkasten gegen Kälte und Chaos an, bis er mehr und mehr in den Einfluss des Dämonischen gerät.

Sein 16-jähriger Sohn Juri (Tristan Göbel, «Tschick») kämpft gegen den Hausmoloch an, der sich vom Leid der Bewohner ernährt. «Mit Hausen eine Genre-Serie zu erschaffen, war für mich die bisher größte und auch faszinierendste Herausforderung als Regisseur», sagte Stuber im Sky-Interview. «Wir haben in dieses Haus eine ganz eigene Welt gebaut, lassen darin Abgründe und Horror, Sehnsucht, Liebe und Schmerz lebendig werden.» Gedreht wurde in einem leerstehenden staatlichen Krankenhaus aus DDR-Zeiten am Rande Berlins. -

«Hausen», Horrorserie, Deutschland 2020, 8 Episoden zu 60 Minuten. Regie: Thomas Stuber. Mit Charly Hübner, Tristan Göbel, Alexander Scheer, Lilith Stangenberg, Daniel Sträßer, Constanze Becker, Sandra Hüller, Eva Weißenborn, Béla Gabor Lenz, Ilja Bultmann, Andrea Guo.

