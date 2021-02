Der Dienstagabend ist gebucht. Vor 40 Jahren schauten Millionen nach „Dallas“. Heute fiebern wir mit Chefarzt Dr. Roland Heilmann, seinen Medizinern und Pflegekräften in der Sachsenklinik. Warum der Dauerbrenner aus Leipzig, der am 9. Februar mit der 917. (!) Folge weiterläuft, „In aller Freundschaft“ heißt, hat sich vielleicht noch nicht jedem Zuschauer erschlossen. Natürlich geht es vor allem um das Ärzte-Freundschafts-Trio Dr. Roland Heilmann, Dr. Kathrin Globisch und Dr. Martin Stein, die am Ende einer Folge meist gemütlich nach Hause schlendern oder einen Absacker trinken. Aber mittlerweile gab es so viele Notfälle, Krisen, Operationen und Wiederbelebungen, dass man vielleicht besser einfach von der „Sachsenklinik“ sprechen würde. So wie seinerzeit von der „Schwarzwaldklinik“, die den Reigen operativer TV-Unterhaltung vor 40 Jahren eröffnete. Die Weißkittel-Zutaten jedenfalls, die seit 1998 vom Mitteldeutschen Rundfunk zusammengerührt werden, haben ihre Langzeitwirkung längst unter Beweis gestellt.