Ausgerechnet dem knurrigen Kommissar Faber rutschte als Erstem im jüngsten Dortmunder „Tatort“ das bekannte C-Wort über die Lippen. Gemeint ist Corona, jenes Virus, das sich langsam sichtbar in die ersten TV-Filme schleicht. Oder so auffällig putzig umspielt wird wie beim „Wilsberg“-Krimi am vergangenen Samstag . Es war schon bemerkenswert, wie sehr das Team um Leonard Lansink als münsterscher Privatdetektiv Wilsberg bemüht war, immer schön auf Abstand zu bleiben.