Wie geht’s den Hühnern heute Morgen? Judith Rakers: Den Hühnern geht es sehr gut. Die laufen hier gerade fröhlich in ihrem überdachten Auslauf herum. Es gibt in Hamburg zurzeit immer noch Stallpflicht wegen der Vogelgrippe. Ich habe ihnen deshalb einen überdachten Auslauf gebaut, wo kein Wildvogel reinkommt und wo auch nichts reinfallen kann. Ich bringe das nicht übers Herz, sie einfach einzusperren in ihren Stall. Und dann steht da ja noch ein freudiges Ereignis bevor… Judith Rakers: Ja, das Fohlen kommt Ende Mai. Und es ist auch wirklich schon groß. Meine Stute ist jetzt wirklich sehr rund geworden. Wenn ich mit ihr spreche, dann fängt das Fohlen an zu trampeln. Das ist sehr niedlich. Bei Ihren Hühnern waren Sie ja auch mit Feuereifer dabei, als die Küken kamen… Judith Rakers: Ja, ich habe mich total gefreut. Aber ich habe mich auch über die Keimlinge gefreut, die aus der Anzuchtschale herauskamen. Mit den Küken hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Bei der Stute habe ich den Nachwuchs ja sogar initiiert, sie zum Hengst gebracht und vorher die Bedingungen geklärt. Das war eine geplante Schwangerschaft. Bei den Hühnern ist es einfach so passiert. Ich hatte eigentlich sogar extra eine Hühnerrasse ausgesucht, die gar nicht dafür bekannt ist, dass die Hennen gerne brüten. Denn der Bruttrieb ist bei den Hühnerrassen extrem unterschiedlich ausgeprägt. Zwei Wochen waren sie hier auf dem Grundstück, da fing Henne „Schatzi“ an zu brüten. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, da saß sie auf ihren Eiern.