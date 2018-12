Das beste, klügste und fantasievollste Kindermädchen aller Zeiten feiert in „Mary Poppins’ Rückkehr“ ihre Fortsetzungsgeschichte als herrlichen Tribut an den Disney-Klassiker, der 1964 fünf Oscars einsammelte, darunter für Julie Andrews als Beste Hauptdarstellerin.

Natürlich ist das Original-Musical nicht zu toppen – und Andrews als Sängerin und Tänzerin schon gar nicht. Aber Emily Blunt und die Crew um Regisseur Rob Marshall („Chicago“) schaffen es, Charme, Stimmung und Atmosphäre des zeitlos schönen Musicals zu bewahren, indem sie es nicht modernisieren, sondern mit neuen Liedern zu bekannten Bildern garnieren und so eine schwungvolle wie zauberhafte Variation auf die Leinwand malen.

Das ist nicht künstlich und obercool wie in „La La Land“, sondern mit seiner grandios brüchigen Textur aus Realfilm, CGI, klassischer Disney-Animation und Matte-Technik eine famose Zeitreise. Ab geht es ins depressionsgeplagte London der 1930er Jahre, wo Familie Banks vor der Zwangsenteignung ihres Hauses in der Cherry Street Lane steht.

Höchste Zeit für Mary Poppins, da mitzumischen und neben der lässigen Erziehung der drei Kinder Farbe ins trübe Bild zu bringen. Emily Blunt als kecke, konsternierte und kraftvolle Nanny singt und tanzt sich wunderbar in Fantasiewelten, wo sie den Kindern den Sinn von Unsinn und Flausen und „die Liebe dazu“ vermittelt. Und sei es mit Hilfe von Delfinen, die in der Badewanne auftauchen.

Highlights sind die teil­animierten Sequenzen im Park und in der „Royal Doulton Music Hall“, in denen Mary mit Pinguinen und Freund Jack (Lin-Manuel Miranda als Entdeckung) zu „Ist der Einband auch schön“ wirbelt, oder der Tanz mit den Straßenlaternenanzündern zu „Tanz, und dann geht dir ein Licht auf!“. Ein schöner Tribut an den Tanz der Schornsteinfeger zu „Chim Chim Cherie“ mit Dick Van Dyke (93), der einen Cameo-Auftritt hat. Mit roter Perücke taucht auch Meryl Streep als knuffige Cousine auf.

Disney hat es wieder geschafft. Als idealer Weihnachtsfilm mit bezaubernder Emily Blunt und schmissiger Musik kann sich die neue Mary absolut sehen lassen. Einfach supercalifragilistisch! Sehenswert.