Erster Auftritt einer Hummel

Jetzt bekommt also auch die metallisch scheppernde Rumms-und-Kawumms-Filmreihe „Transformers“ einen Neustart verpasst – und der war nötig. Denn zuletzt hatte Michael Bays Spielzeugverfilmungsserie um Roboter, die sich in Autos verwandeln, nicht nur ein schwer erträgliches Ausmaß an Seelenlosigkeit erreicht. Sie hatte mit dem fünften Teil auch einen Flop hingelegt. So arg war da alles auf den internationalen (also: chinesischen) Markt hinproduziert worden, dass jeder Witz verloren ging.

Von Gian-Philip Andreas