Fischmanns Suche nach dem Dreizack

Bei „Aquaman“, dem sechsten Film des DCEU, haben sie nun alle Hemmungen sausen lassen: Regisseur James Wan („The Conjuring“) inszeniert eine Farb- und Effektorgie reinsten Wassers, die über 143 Minuten hinweg ständig die Tonlage wechselt. Mal wird ironisch herumgewitzelt, mal pathetisch geseifenopert, unter Wasser wie ein submarines „Avatar“ in Fischschuppenglitzerwelten geschwelgt und dann zwischen den Abenteuer-Schnitzeljagden eines „Indiana Jones“ und den tragödischen Königsdramen aus Marvels „Thor“-Filmen oszilliert. Für jeden soll was dabei sein, was dazu führt, dass nichts davon so richtig ist.

Muskelprotz Jason Momoa (Khal Drogo aus „Game of Thrones“) wurde als Aquaman schon in „Justice League“ eingeführt, jetzt wird seine Königswerdung nachgereicht. Als Spross eines Leuchtturmwärters und einer Atlantis-Prinzessin (Nicole Kidman!) wird er an Land großgezogen, doch als sich sein von Großmachtsgelüsten getriebener Halbbruder anschickt, alle sieben Unterwasserkönigreiche gegen die Menschheit zu vereinen, die die Weltmeere mit Plastikmüll verdreckt, muss er einschreiten. Um selbst König zu werden, soll Aquaman den „Dreizack von Atlan“ finden – und sich nicht nur fieser Piraten, sondern auch allerlei unterseeischen Getiers erwehren.

Unterstützt wird er dabei von Prinzessin Mera (Amber Heard) und seinem Mentor (Willem Dafoe), doch die prächtigen Schauwerte verzwergen jeden darstellerischen Profilierungsversuch. Die Jagd nach dem Dreizack führt in die Sahara, nach Sizilien und dann auf den Meeresboden, am Ende mündet alles in eine wüste Monstershow – vom ökologischen Subtext des Anfangs ist da längst keine Rede mehr. Ein einziger Flickenteppich: Marvel bleibt besser.