Die junge Witwe Ratna (Tillomata Shome) träumt von einem besseren Leben und davon, Modedesignerin zu werden. Sie arbeitet als Dienstmädchen für den wohlhabenden Ashwin (Vivek Gomber), dessen vorbereitete Luxus-Hochzeit in letzter Minute platzt. Hausmädchen Ratna und der melancholische Ashwin kommen sich näher, was in ihrem Umfeld auf Missfallen stößt.

Die indische Klassengesellschaft und ihre Vorurteile stehen in der zarten Romeo-und-Julia-Romanze, die Liebe und soziale Anerkennung kontrastiert, auf dem Prüfstand. Starkes Arthouse-Kino aus der Metropole Mumbai, gut gespielt, mit humaner Weltsicht, Liebe zu den Figuren und Bildern aus Indien, die man sonst nicht sieht.