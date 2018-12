Shoplifters: Familie als Wahlverwandtschaft

Osamu Shibata (Lily Franky) schuftet auf dem Bau, muss aber aussetzen, weil er sich am Knöchel verletzt hat. Seine Frau Nobuyo (Sakura Andô, „Love Exposure“) arbeitet in einer Wäscherei, Tochter Aki als Hostess in einem Club. Die Oma hütet das kleine Häuschen am Rande Tokios, in dem sie wohnen, und der elfjährige Shota hilft Osamu dabei, das Nötigste aus Supermärkten zu klauen: Vater und Sohn haben Routine als „Shoplifters“, Ladendiebe.

Der Japaner Hirokazu Koreeda, Ex-Dokumentarfilmer und Regiefachmann für entschieden humanistische Blicke auf Familienzustände aller Gesellschaftsschichten („Still Walking“), zeigt in diesem meisterlichen Melodram, das in Cannes die Goldene Palme gewann, drei Generationen, die auf engstem Raum in prekären Verhältnissen zusammenleben müssen – im Kino nach wie vor ein seltenes Bild aus Japan, dessen Kinematografie sonst Bilder aus der Leistungs- und Konsumgesellschaft der Hypermoderne oder aus Spiritualität und Tradition generiert und selten nur aus der Welt der Aussortierten.

Dass die Shibatas nicht die Familie sind, für die man sie hält, wird bald deutlich: Osamu, Nobuyo, die Oma, Aki und Shota verbindet eine Wahlverwandtschaft, die auf ökonomischen Zusammenhängen gründet. Sie spielen Familie, weil es sich auszahlt, auch, wenn sie die Ämter immer wieder täuschen müssen. Und, klar, aneinander gewöhnt haben sie sich auch. So wird „Shoplifters“ zur kleinen Abhandlung über das, was „Familie“ meinen könnte, jenseits des Biologischen.

Großes Kinoglück

Als Osamu und Shota das kleine Mädchen Yuri finden, das von seinen Eltern missbraucht wird, nehmen sie es wie selbstverständlich in ihre Wahlfamilie auf, auch mit der berechnenden Absicht, es rasch zur Ladendiebin auszubilden: Kinder sind eben weniger verdächtig. Doch die Behörden kommen ihnen auf die Spur, die Tarnung der Shibatas fliegt auf.

Koreeda erzählt das wie immer erfreulich unaufdringlich und unpathetisch, er hält die Kamera viel auf Augenhöhe der zentralen Kinderrollen – ganz wie früher Yasujirô Ozu, der größte aller japanischen Familienfilmregisseure. „Shoplifters“ ist Sozialstudie, Liebes- und Beziehungsdrama in einem, trotz ernster Themen nie deprimierend, dafür oft beschwingt. Großes Kinoglück zum Jahresausklang. Herausragend.