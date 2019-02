Angst vor der Kiste des Vergessens

Neben den „Transformers“ ist Lego dabei das beste Beispiel für die Re-Infantilisierung des Lichtspielwesens. Um die dänischen Kunststoffklötzchen ist ein eigenes Film-Franchise entstanden, das sowohl den Nachwuchs, als auch dessen Väter mit cleverem Augenzwinkern an die Marke binden will. Nach dem ersten „Lego Movie“ (2014), das man inzwischen einen Klassiker des Animationsfilms nennen darf, kamen bereits Batman- und Ninjago-Ableger heraus, handgefertigt für entsprechend spezialinteressierte Fans.

Nun kommt das offizielle Sequel zum ersten Film, das nicht mehr von den kultigen Originalregisseuren Lord/Miller inszeniert wurde, aber zum Glück auf deren Drehbuch basiert: Ein Selbstironie-Dauerfeuer aus Insider-Gags und schrägen Gastauftritten ist also wieder garantiert. Inhaltlich geht’s dort weiter, wo es damals aufhörte: Aliens aus Duplos (nicht die längsten Pralinen der Welt, sondern Lego-Klötzchen für Kleinkinder) bedrohen die heile Welt der Bauarbeiterfigürchen um den ewig optimistischen Helden Emmet. Steinstadt ist zu „Apokalypstadt“ geworden.

Wie Emmets Liebste Lucy dann ins Matriarchat einer brünftigen Königin entführt und dort mit poppigen Musicalsongs gequält wird (auf der Flucht durch einen Schacht begegnet sie Bruce Willis im Die-Hard-Unterhemd), wie Batman mit der Königin zwangsverheiratet werden soll und Emmet einer schlimmen Bedrohung auf die Spur kommt, das wird wieder als metaphorisch den Kinderalltag spiegelnde Abenteuergeschichte in Szene gesetzt: Die Legohelden sind den Launen eines Jungen, seiner kleinen Schwester und ihrer Mutter ausgesetzt, die den ganzen Klötze-Krempel in die Kiste des Vergessens schmeißen will.

Kommerz hin, Werbevehikel her: Auch das neue „Lego Movie“ macht Spaß und erfreut (im Original) mit zig prominenten Sprechern von Chris Pratt über Channing Tatum bis Ralph Fiennes. So originell wie 2014 ist das Ganze naturgemäß nicht mehr, aber 100 rasante Minuten springen allemal dabei heraus.

Bewertung: 3 von 5 Punkten