Deutscher Fernsehpreis , Grimme-Preis und eine Nominierung für die renommierte Rose d‘Or: Das sind nur drei der Auszeichnungen, mit denen „Der Club der roten Bänder“ sich schmücken kann. Die (auf einer katalanischen Vorlage basierende) Vox-Serie über eine Gruppe schwer kranker Jugendlicher, die sich in der Kinderstation eines Kölner Krankenhauses anfreunden, wurde zwar nach drei Staffeln eingestellt, nun aber schicken die Macher um Regisseur Felix Binder ein Prequel hinterher – gleichsam als Fan-Geschenk.

„Wie alles begann“ erzählt die Vorgeschichten von Alex (Timur Bartels), Emma (Luise Befort) und den anderen, die hier meist um familiäre und erste medizinische Katastrophenfälle kreisen. Am Ende trifft man sich im Spital, an die letzte Szene lässt sich die erste Serienepisode anschließen. Das alles ist mal mehr, oft weniger komplex.

Das Strukturproblem des Films tritt irgendwann deutlich zutage: In den Solo-Auftritten sind die Figuren nämlich weniger interessant als in der Dynamik ihres Clubs. Immerhin Leo (Tim Oliver Schultz) hat mit Jürgen Vogel einen in der Serie nicht bekannten Zimmernachbarn verpasst bekommen, der als erst mürrischer, dann herzlicher Sparringspartner gut funktioniert.

Bewertung: 3 von 5 Punkten