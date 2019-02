Dieser Film ist ein Herzensprojekt von James Cameron . Schon Anfang der Nullerjahre plante der „Titanic“-Regisseur, die Manga-Reihe „Battle Angel Alita“ von Yukito Kishiro für die Leinwand zu adaptieren, doch wegen der Arbeit an „Avatar“ und dessen Sequels war für „Alita“ irgendwann keine Zeit mehr. So reichte Cameron sein Drehbuch und das Regie-Zepter an Robert Rodriguez („Sin City“) weiter. Der legt nun eine Mischung aus Effektgedröhn und Coming-of-Age-Film vor, in dem vieles, was die Lebenswelt der Figuren betrifft, Andeutung bleibt. Schnell wird klar: Dies ist als Auftakt einer neuen Filmreihe gemeint.

In deren Mittelpunkt steht Alita, eine Kampf-Androidin, die im post-apokalyptischen 26. Jahrhundert vom dubiosen Dr. Ido (Christoph Waltz) zusammengetackert wird: Anders als die anderen Figuren im Film ist Alita eine digital animierte Trickfilmfigur mit Manga-Kulleraugen. Man kann diese Kindchenschema-Taktik verblüffend finden oder nervig – auf jeden Fall zieht sie eine distanzierende Ebene in den Film ein.

In retro-futuristischer Ausstattung schickt Rodriguez seine Cyborg-Titelheldin (im Motion-Capture-Verfahren von Rosa Salazar „verkörpert“) auf eine Reise zu sich selbst, an ihre Vergangenheit kann sie sich nämlich nicht erinnern. Während sie sich in der im Elektroschrott versinkenden Iron City verschiedener Häscher erwehren muss und nebenher in einer Sportart namens Motorball reüssiert, wird es bis zum Finale immer hektischer. Der Film verliert sich etwas in den vielen Actionszenen. Die Nebendarsteller, darunter Mahershala Ali („Green Book“), gehen in diesem Tohuwabohu beinahe unter.

Bewertung: 3 von 5 Punkten